Платіжки для бізнесу: скільки коштуватиме електроенергія у 2025 році

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вже готує перегляд тарифів, які формуватимуть ціну на електроенергію для бізнесу . Експерти вважають, що регулятор не прийме пропозиції енергокомпаній щодо підвищення тарифів, а займе більш виважену позицію. Водночас тарифи на електроенергію для бізнесу у наступному році все ж зростуть до 20%.

З 2019 року ціни на електроенергію для підприємств формуються постачальниками за ринковим принципом. Бізнес купує електроенергію постачальника, який надасть йому найвигідніші умови, а сама ціна складається з ціни закупівлі електроенергії на гуртовому ринку, тарифу на передачу для "Укренерго", а також тарифу на розподіл, який виплачують для операторів систем розподілу (обленерго) і який може відрізнятися залежно від регіону.

Чинний тариф на послуги системи передачі електроенергії “Укренерго” для більшості непобутових споживачів складає 528,57 грн/МВт-год. Цей тариф був встановлений НКРЕКП наприкінці минулого року та діє з 1 січня по 31 грудня 2024 року. Зараз "Укренерго" пропонує регулятору підвищити цей тариф на 48% до 783,71 грн за МВт-год (без ПДВ). Тарифи на розподіл електроенергії також встановлені наприкінці минулого року та діятимуть до кінця цього року. Їх залежно від "обленерго" коливається від 200 до 500 грн/МВт-год. Поки що ініціатив щодо перегляду цього тарифу немає, але не виключено що ОСР будуть намагатися ініціювати їх перегляд у бік збільшення. Щодо гуртових цін на електроенергію, то вони є найбільш волатильним компонентом кінцевої суми платіжки, оскільки ринкова ціна електроенергії визначається результатами торгів на біржі. Вона може відрізнятися залежно від часу доби: в часи пікового навантаження електроенергія є найдорожчою, а в період мінімального споживання найдешевшою. Крім цього влітку та в холодну пору року ціна також може зростати, оскільки зростає дефіцит в системі та відповідно частка імпорту електроенергії з ЄС де вона коштує дорожче. Однак ціна на біржі обмежується прайс-кепами, які також визначає НКРЕКП. Чинні прайс-кепи на електроенергію почали діяти з 1 червня. А зараз регулятор розглядає можливість підвищити граничні ціни на електроенергію з 1 листопада. Наразі проєкт постанови регулятора незначне підвищення граничних цін з 7:00 до 11:00 з 5600 до 6900 грн/МВт-год. Як формуються ціни на електроенергію для бізнесу (Приховати)

Скільки платитиме бізнес

За оцінкою аналітичного центру Dixi Group у наступному році можливі два сценарії зміни цін на електроенергію для непобутових споживачів другого класу напруги, тобто малого і середнього бізнесу.

За першим сценарієм, що передбачає максимальне зростання цін. НКРЕКП ухвалить рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії у розмірі 0,78 грн/кВт·год без ПДВ. Тариф на розподіл електроенергії збереже свою поточну динаміку (з огляду на приріст у 2023-2024 роках) та сягне близько 1,8 грн грн/кВт·год без ПДВ. А максимальна середня ціна на "ринку на добу на перед" з урахуванням запропонованих змін прайс-кепів може сягнути 7,05 грн/кВт·год без ПДВ. Націнка постачальників залишиться на рівні 0,10-0,15 грн/кВт·год без ПДВ.

Таким чином за умови максимального зростання цін кінцева ціна електроенергії для непобутових споживачів другого класу напруги може сягнути 9,8 грн/кВт·год без ПДВ. А повна середня ціна з урахуванням податків — 11,7 грн/кВт·год. З урахуванням різниці у тарифах на розподіл за областями максимальна ціна буде варіювати від 10,5 грн/кВт·год (Київ) до 12,3 грн/кВт·год (Сумська обл.).

З іншого боку, великі промислові споживачі, які живляться на 1 класі напруги, а також так звана “зелена” металургія будуть мати нижчі ціни електроенергії внаслідок відносно нижчих тарифів на її передачу.

За іншим сценарієм, який у Dixi Group теж вважають досить ймовірним, ціни на електроенергію для непобутових споживачів будуть все ж будуть дещо нижчими за максимально можливі. Одним з основних факторів тут буде регулювання з боку НКРЕКП, до завдань якої відноситься збалансування інтересів бізнесу, споживачів і держави. Зокрема, тариф на передачу може бути затверджений на рівні дещо нижчому ніж пропонується зараз. Також гуртові ціни навряд чи постійно сягатимуть встановлених прайс-кепів. Принаймні за 9 місяців 2024 року ціни на РДН сягали максимально можливого рівня впродовж 28% годин. В інші періоди, майже три-четверті доби, ціни були нижчими, а в окремі періоди – значно нижчими за прайс-кепи.

Тож якщо припустити, що середня ціна на РДН у 2025 році становитиме близько 6 грн/кВт·год, то повна ціна для споживачів 2 класу напруги в середньому по Україні може становити близько 10,4 грн/кВт·год. При цьому, з урахуванням тарифів на розподіл, за областями вона варіюватиме від 9,2 грн/кВт·год до 10,9 грн/кВт·год.

Аналітик консалтингової компанії ExPro Дар'я Орлова каже що минулого року компанія "Укренерго" також пропонувала підвищити свій тариф на 50%, проте регулятор прийняв більш помірковане рішення, яке передбачало підвищення тарифу всього на 9%. Аналогічно регулятор утримається і від різкого підвищення тарифів для "обленерго". Водночас остаточні граничні ціни будуть вищими за ті, що зараз розглядає регулятор.

Я думаю, що фінальне рішення передбачатиме збільшення граничних цін на вищий рівень, ніж запропоновано зараз. Особливо у ранкові та вечірні години, оскільки саме в той час наша енергосистема буде мати найбільший дефіцит та потребуватиме більше імпорту. З боку енергокомпаній є пропозиції скасувати прайс-кепи взагалі, але я думаю, що на це ніхто не піде Дар'я Орлова Аналітик консалтингової компанії

При цьому сума кінцевої платіжки зросте в межах 20% від поточної. За її словами, частка тарифу на розподіл та передачу в кінцевій платіжці підприємства не така вже й велика, а головним чинником буде здорожчення частки імпортної електроенергії взимку.

Відключень не минути, тож треба подбати про енергонезалежність

Директор спеціальних програм НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев зауважує, що ціна на електроенергію у наступному році беззаперечно зросте, але значно важливішим чинником буде не ціна, а наявність електроенергії.

На споживчому ринку без сумніву відобразиться нестача електричної енергії. Це відбуватиметься впродовж найближчих місяців, ймовірно до квітня. І це безумовно прискорюватиме інфляцію.Тож саме дефіцит електроенергії може стати основним чинником, який буде сприяти зростанню цін на ті товари, які виробляються в Україні Геннадій Рябцев Директор спеціальних програм НТЦ “Психея”

Експерт зауважує, що зараз основним завданням будь-якого бізнесу є забезпечення власної енергетичної автономності, щоб забезпечити свою безперебійну роботу за будь-яких умов. Це потребуватиме значних інвестицій. До того ж варто розуміти що собівартість електроенергії від генераторів може відрізнятися від тої, яка буде закуплена за будь-яким тарифом в десятки разів.