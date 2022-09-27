Поставщики газа переводят ответственность за провал своих сервисов на операторов ГРС – ассоциация

Ассоциация газового рынка Украины заявляет, что накануне отопительного периода в некоторых СМИ была распространена ложная информация, которая может дестабилизировать работу операторов ГРС. Эти компании отвечают за стабильность и безопасность газоснабжения.

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"В ряде СМИ была распространена некорректная информация, которая неверно истолковывает проект постановления правительства по расчетам за распределение газа. Этим документом вносятся изменения в алгоритм распределения средств со специальных счетов операторов ГРС. К перечню получателей средств будет добавлен поставщик "последней надежды" и поставщик газа. на которые возложены специальные обязанности, но эти изменения в порядок расчетов не изменяют существующие правоотношения между потребителями и операторами ГРС", – говорится в заявлении.

19 августа 2022 вступил в силу закон № 2479 "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования". В нем описан порядок расщепления денег со специального счета газораспределительной компании.

Изменениями в закон предусмотрено, что часть средств со счета оператора ГРС также могут получать Поставщик со специальными обязанностями и Поставщик "последней надежды". До внесения этих изменений средства перенаправлялись только на текущий счет оператора газораспределительной системы и оператора газотранспортной системы. Потому проект постановления носит технический характер, отмечают в ассоциации.

"В противоположность, в тексте некоторых публикаций данные изменения объяснены, как передача части функционала операторов ГРС государственному поставщику газа. Прошло уже более трех месяцев, как "Нафтогаз Украины" получил портфель из 12 млн. клиентов по всей Украине. С тех пор сервисные службы Операторы ГРС в обращениях клиентов получают жалобы на недостаточность каналов для предоставления консультаций со стороны нового поставщика, а также квитанции за газ как товар с некорректными расчетами", - говорится в заявлении.

Газораспределительные компании занимаются только распределением газа и осуществляют его учет, указывают в Ассоциации газового рынка. Все функции по выставлению квитанций за газ как продукт являются ответственностью текущего поставщика газа. Одновременно в чат-ботах поставщиков газа и ряде платежных сервисов созданы платформы для передачи показаний счетчиков.

"Такие инициативы вводят в заблуждение миллионы потребителей. Поскольку, по закону, исключительно показатели счетчика переданы оператору ГРС, в период с 1 по 5 число месяца следующего за месяцем потребления, обязательны во взаимоотношениях между потребителем и его поставщиком. Как следствие, люди получают платежки с неправильными начислениями. Они массово обращаются к газораспределительным компаниям, не понимая, каким образом поставщик газа совершил им начисление. Подобные действия во время войны приводят к дестабилизации в обществе и создают дополнительную нагрузку на предприятия критической инфраструктуры", - резюмируют в ассоциации.