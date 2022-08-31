Сеть АЗК UPG начала продавать высокооктановый бензин UpG100

Бензин upg100 уже находится в автобаках украинских водителей. Его преимущества: высокое октановое число, сравнительно низкая цена и безопасность для окружающей среды

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Бензин upg100 – это подарок для вашей машины, ведь в современном мире автомобиль стал скорее аксессуаром, даже произведением искусства, чем простым средством передвижения. Поэтому модернизация как внешнего, так и внутреннего состояния вашего "железного любимца" происходит семимильными шагами. Для этого нужно сверхмощное горючее и здесь не обойтись без upg100.

Фото: пресс-служба UPG

Октановое число этого вида горючего не менее 100 единиц, что обеспечит вашему автомобилю легкий разгон и плавный запуск двигателя, увеличивая тем самым его ресурсы и равномерно распределяя смеси по цилиндрам. Вдобавок к этому, высокооктановость позволит снизить расход топлива. Такой бензин незаменим для автомобиля в жару, отмечают специалисты, поскольку вероятность его детонации значительно снижается, что, конечно, может произойти при высокой температуре воздуха.

Учитывая свою высокооктановость, upg100 имеет еще одно преимущество. бензин содержит небольшой процент содержания химических веществ: серы, бензола и ароматических углеводов. В результате происходит уменьшение коррозии деталей.

Гарантией качества upg100 является его многоуровневая проверка. Из каждой партии отбирают контрольные пробы, поступающие в лабораторию, а специалисты производят анализ на соответствие требованиям.

Чтобы убедиться в качестве бензина, водители могут посетить любой АЗК UPG и ознакомиться с паспортом горючего. Он является гарантией того, что горючее прошло входной контроль в Украине и соответствует ДСТУ. Тем более абсолютно все виды горючего на АЗК UPG поставляются из Европы и соответствуют стандарту Евро-5 – это самый высокий стандарт. в Украине.

Цена на upg100 по сравнению с ценами на другие марки горючего невысока. Вы можете приобрести литр всего за 57 гривен. Это стало возможным благодаря тому, что компания во время войны оперативно заключила ряд выгодных контрактов с европейскими поставщиками. Поэтому, несмотря на недавний кризис в стране с горючим, UPG быстро удалось возобновить поставки и продажи высокооктанового бензина.