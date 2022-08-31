Мережа АЗК UPG почала продавати високооктановий бензин upg100

Бензин upg100 вже в автобаках українських водіїв. Його переваги: високе октанове число, порівняно низька ціна та безпечність для довкілля

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Бензин upg100 – це подарунок для вашої машини, адже в сучасному світі автомобіль став радше аксесуаром, ба навіть витвором мистецтва, аніж простим засобом пересування. Саме тому модернізація як зовнішнього, так і внутрішнього стану вашого "залізного улюбленця" відбувається семимильними кроками. Для цього потрібне надпотужне пальне і тут не обійтися без upg100.

Фото: пресслужба UPG

Октанове число цього виду пального не менше 100 одиниць, що забезпечить вашій автівці легкий розгін і плавний запуск двигуна, збільшуючи тим самим його ресурси та рівномірно розподіляючи суміші по циліндрах. На додачу до цього, високооктановість надасть можливість знизити витрати пального. Такий бензин незамінний для автівки в спеку, наголошують фахівці, оскільки ймовірність його детонації значно знижується, що, звісно, може відбутися за високої температури повітря.

Зважаючи на свою високооктановість, upg100 має ще одну перевагу – бензин містить невеликий відсоток вмісту хімічних речовин: сірки, бензолу та ароматичних вуглеводів. Як результат відбувається зменшення корозії деталей.

Гарантією якості upg100 є його багаторівнева перевірка. З кожної партії відбирають контрольні проби, які надходять до лабораторії, а фахівці роблять аналіз на відповідність вимогам.

Аби впевнитися в якості бензину, водії можуть завітати на будь-який АЗК UPG і ознайомитися з паспортом пального. Він є гарантією того, що пальне пройшло вхідний контроль в Україні та відповідає ДСТУ. Тим більше, абсолютно всі види пального на АЗК UPG постачаються з Європи та відповідають стандарту Євро-5 – це найвищий стандарт в Україні.

Ціна на upg100, порівняно з цінами на інші марки пального, є невисокою. Ви можете придбати літр всього за 57 гривень. Це стало можливим завдяки тому, що компанія під час війни оперативно уклала низку вигідних контрактів з європейськими постачальниками. Тому, попри нещодавню кризу в країні з пальним, UPG швидко вдалося відновити постачання та продаж високооктанового бензину.