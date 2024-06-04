- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон
4 июня Верховная Рада одобрила в целом законопроект №3356-д, устанавливающий обязательное использование жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.
Согласно принятому закону, Верховная Рада обязала производителей и оптовых продавцов добавлять в автомобильное топливо 5% жидкого биотоплива.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Эта норма начнет действовать с 1 мая 2025 года и будет касаться бензина, дизельного и газового топлива, реализуемого на территории Украины.
Согласно пояснительной записке, принятие закона будет способствовать принятию на качественно новый уровень процессов использования биокомпонентов в Украине. Также ожидается увеличение загруженности отечественных спиртовых заводов и активизация смежных отраслей, что позволит создать дополнительные рабочие места.
Развитие индустрии биотоплива также станет толчком для привлечения инвестиций как иностранных, так и украинских в эту перспективную сферу.
Кроме того, важным положительным эффектом станет улучшение экологической ситуации за счет уменьшения выбросов вредных веществ от транспортных средств при сгорании топлива с биокомпонентами.
Это позволит снизить негативное влияние на окружающую среду и приблизиться к экологическим стандартам ЕС.
Как указано в сравнительной таблице, продажа на заправках бензина без биотоплива влечет наложение штрафа в размере семи размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии автомобильных бензинов.
Украине невыгодно производить биотопливо
Несмотря на заявленные мощности в 6 млн. куб. м/год, сейчас в Украине не производится биометан, а на обоих биогазовых заводах остановили работу когенерационных установок, очищающих биогаз до уровня биометана.
Как сообщил изданию руководитель направления альтернативной энергетики "Галс Агро" Олег Рябов, в настоящее время компания остановила производство биометана из-за экономической нецелесообразности.
В Украине себестоимость производства биометана составляет в лучшем случае более 600 евро за 1000 куб. м, а обычно – в диапазоне €800–900 за 1000 куб. м.
В Украине такой газ не будут покупать, потому что альтернативное топливо неконкурентно по сравнению с природным газом, цена которого составляет примерно €350 за 1000 куб. м. Производить биометан для внутренних нужд агрохолдинга сейчас тоже нет смысла, даже при наличии бесплатной биомассы. В нынешних условиях гораздо выгоднее использовать ископаемые энергоносители.
Чтобы помочь Украине решить этот вопрос, Япония планирует передать технологии производства биотоплива, что создаст новую масштабную отрасль в стране, нуждающуюся в восстановлении из-за военной агрессии со стороны России.
Источник фото: ua.depositphotos.com