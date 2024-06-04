Рада обязала использовать биотопливо в транспортной отрасли: когда заработает закон

4 июня Верховная Рада одобрила в целом законопроект №3356-д, устанавливающий обязательное использование жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

Согласно принятому закону, Верховная Рада обязала производителей и оптовых продавцов добавлять в автомобильное топливо 5% жидкого биотоплива.

Эта норма начнет действовать с 1 мая 2025 года и будет касаться бензина, дизельного и газового топлива, реализуемого на территории Украины.

Согласно пояснительной записке, принятие закона будет способствовать принятию на качественно новый уровень процессов использования биокомпонентов в Украине. Также ожидается увеличение загруженности отечественных спиртовых заводов и активизация смежных отраслей, что позволит создать дополнительные рабочие места.

Развитие индустрии биотоплива также станет толчком для привлечения инвестиций как иностранных, так и украинских в эту перспективную сферу.

Кроме того, важным положительным эффектом станет улучшение экологической ситуации за счет уменьшения выбросов вредных веществ от транспортных средств при сгорании топлива с биокомпонентами.

Это позволит снизить негативное влияние на окружающую среду и приблизиться к экологическим стандартам ЕС.

Как указано в сравнительной таблице, продажа на заправках бензина без биотоплива влечет наложение штрафа в размере семи размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии автомобильных бензинов.

Украине невыгодно производить биотопливо

Несмотря на заявленные мощности в 6 млн. куб. м/год, сейчас в Украине не производится биометан, а на обоих биогазовых заводах остановили работу когенерационных установок, очищающих биогаз до уровня биометана.

Как сообщил изданию руководитель направления альтернативной энергетики "Галс Агро" Олег Рябов, в настоящее время компания остановила производство биометана из-за экономической нецелесообразности.

В Украине себестоимость производства биометана составляет в лучшем случае более 600 евро за 1000 куб. м, а обычно – в диапазоне €800–900 за 1000 куб. м.

В Украине такой газ не будут покупать, потому что альтернативное топливо неконкурентно по сравнению с природным газом, цена которого составляет примерно €350 за 1000 куб. м. Производить биометан для внутренних нужд агрохолдинга сейчас тоже нет смысла, даже при наличии бесплатной биомассы. В нынешних условиях гораздо выгоднее использовать ископаемые энергоносители.

Чтобы помочь Украине решить этот вопрос, Япония планирует передать технологии производства биотоплива, что создаст новую масштабную отрасль в стране, нуждающуюся в восстановлении из-за военной агрессии со стороны России.

Источник фото: ua.depositphotos.com