Рада зобов'язала використовувати біопаливо у транспортній галузі: коли запрацює закон

4 червня Верховна Рада схвалила в цілому законопроект №3356-д, який встановлює обов'язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосувало 235 народних депутатів.

Згідно з ухваленим законом, Верховна Рада зобов'язала виробників та гуртових продавців додавати в автомобільне пальне 5% рідкого біопалива.

Ця норма почне діяти з 1 травня 2025 року і стосуватиметься бензину, дизельного та газового палива, що реалізується на території України.

Згідно з пояснювальною запискою, прийняття закону сприятиме приятиме виведенню на якісно новий рівень процесів використання біокомпонентів в Україні. Також очікується збільшення завантаженості вітчизняних спиртових заводів та активізація суміжних галузей, що дозволить створити додаткові робочі місця.

Розвиток індустрії біопалива також стане поштовхом для залучення інвестицій, як іноземних, так і українських, у цю перспективну сферу.

Крім того, важливим позитивним ефектом стане покращення екологічної ситуації за рахунок зменшення викидів шкідливих речовин від транспортних засобів під час згоряння палива з біокомпонентами.

Це дозволить знизити негативний вплив на навколишнє середовище та наблизитися до екологічних стандартів ЄС.

Як зазначено в порівняльній таблиці, продаж на заправках бензину без біопалива, тягне за собою накладення штрафу в розмірі семи розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожні 1000 літрів одержаної для реалізації партії бензинів автомобільних.

Україні невигідно виробляти біопаливо

Попри заявлені потужності в 6 млн куб. м/рік, наразі в Україні не виробляється біометан, а на обох біогазових заводах зупинили роботу когенераційні установки, що очищають біогаз до рівня біометану.

Як повідомив виданню керівник напрямку альтернативної енергетики "Галс Агро" Олег Рябов, наразі компанія зупинила виробництво біометану через економічну недоцільність.

В Україні собівартість виробництва біометану складає в найкращому випадку понад €600 за 1000 куб. м, а зазвичай - в діапазоні €800–900 за 1000 куб. м.

В Україні такий газ не купуватимуть, тому що альтернативне паливо неконкурентне в порівнянні з природним газом, ціна якого складає приблизно €350 за 1000 куб. м. Виробляти біометан для внутрішніх потреб агрохолдингу зараз також немає сенсу, навіть за наявності безкоштовної біомаси. В нинішніх умовах набагато вигідніше використовувати викопні енергоносії.

Щоб допомогти Україні вирішити це питання, Японія планує передати технології виробництва біопалива, що створить нову масштабну галузь у країні, яка потребує відновлення через військову агресію зі сторони Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com