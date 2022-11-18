Тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии может вырасти на 51%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила новые тарифы на передачу и распределение электроэнергии на 2023 год. Согласно решению регулятора, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" может возрасти на 51%.

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Об этом сообщает отраслевое издание Expro.

В проекте постановления НКРЭКУ предлагается увеличить тариф на передачу э/э на 2023 год на 51% — до 522,46 грн/МВт-час, а тариф на диспетчерское управление на 355% — до 283,18 грн/МВт-час.

Кроме того, документом предлагается впервые установить тариф на передачу для предприятий "зеленой" металлургии - 286,29 грн/МВт-час.

В обосновании постановления сказано, что составляющая затрат "по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников, кроме частных домохозяйств" будет составлять 19,313 млрд грн, — это 35% из всех расходов по тарифу. Расходы "по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии альтернативных источников для частных домохозяйств" в расчете составляют 5,668 млрд. грн.

Согласно документу, прогнозируемый объем передачи электроэнергии на следующий год - 106,135 млн МВт-час.

Напомним, в октябре Кабинет министров принял решение продлить действие специальных обязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка, до 31 марта 2023 года.

Уточняем, цены на электроэнергию составляют для индивидуальных бытовых потребителей 1,44 грн/кВт·ч при потреблении до 250 кВт·ч в месяц и 1,68 грн/кВт·ч при потреблении более 250 кВт·ч в месяц.

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