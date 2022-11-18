Тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії може зрости на 51%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила нові тарифи на передачу та розподіл електроенергії на 2023-ий рік. Згідно з рішенням регулятора, тариф на передачу НЕК "Укренерго" може зрости на 51%.

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Про це повідомляє галузеве видання Expro.

В проєкті постанови НКРЕКП пропонується збільшити тариф на передачу е/е на 2023-ий рік на 51% — до 522,46 грн/МВт-год, а тариф на диспетчерське управління на 355% — до 283,18 грн/МВт-год.

Крім того, документом пропонується вперше встановити тариф на передачу для підприємств "зеленої" металургії — 286,29 грн/МВт-год.

В обґрунтуванні до постанови сказано, що складова витрат "із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств" складатиме 19,313 млрд грн, — це 35% з усіх витрат за тарифом. Витрати "із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії альтернативних джерел для приватних домогосподарств" у розрахунку складають 5,668 млрд грн.

Згідно з документом, прогнозований обсяг передачі електроенергії на наступний рік — 106 135 000 МВт-год.

Нагадаємо, в жовтні Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити дію спеціальних обов’язків, покладених на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, до 31 березня 2023 року.

Уточнюємо, ціни на електроенергію становлять для індивідуальних побутових споживачів 1,44 грн/кВт⋅год при споживанні до 250 кВт⋅год на місяць та 1,68 грн/кВт⋅год при споживанні понад 250 кВт⋅год на місяць.

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