Украина поможет Польше с углем и электричеством

По просьбе польской стороны, Украина готова рассмотреть возможность экспорта угля и электричества в Польшу.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, Украина готова рассмотреть возможность открытия квот на экспорт угля в Польшу.

"Речь идет о 100 тысячах тонн в сентябре, которые сейчас критически необходимы нашим польским партнерам. Запасы угля на наших складах почти 2 млн тонн, это в 2,5 раза больше, чем на эту дату прошлого года. Поэтому готовы подставить плечо поддержки нашим польским друзьям", - отметил Шмигаль.

Он также сообщил, что сейчас активно реконструируют линию электропередачи от Хмельницкой атомной электростанции в польскую подстанцию Жешув.

Работы планировали закончить до 14 декабря, но могут завершить неделей раньше.

"Это позволит экспортировать в Польшу дополнительно до 1000 МВт. Со своей стороны просим Польшу содействовать в расширении экспортных квот в рамках ENTSO-Е. Сейчас мы экспортируем в европейскую энергосеть только 300 МВт. Делаем все возможное, чтобы до конца 2022 года величина доступной пропускной способности в направлении Словакии, Румынии и Венгрии увеличилось еще на 200-300 МВт, а в направлении Польши - более 1000 МВт", - отметил Шмигаль.

Напомним, Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) увеличила до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Такие возможности для украинских экспортеров будут действовать в часы наибольшего потребления электроэнергии.

Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд. евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.