Україна допоможе Польщі з вугіллям та електрикою

На прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість експорту вугілля та електрики до Польщі.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі.

"Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам. Запаси вугілля на наших складах майже 2 млн тонн, це в 2,5 рази більше, ніж на цю дату минулого року. Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям", - зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що зараз активно реконструюють лінію електропередачі від Хмельницької атомної електростанції до польської підстанції Жешув.

Роботи планували закінчити до 14 грудня, але можуть завершити на тиждень раніше.

"Це дозволить експортувати до Польщі додатково до 1000 МВт. Зі свого боку просимо Польщу сприяти в розширенні експортних квот у рамках ENTSO-Е. Наразі ми експортуємо до європейської енергомережі лише 300 МВт. Робимо все можливе, аби до кінця 2022 року величина доступної пропускної спроможності в напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини збільшилася ще на 200-300 МВт, а в напрямку Польщі — на понад 1000 МВт", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) збільшила до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.

Нагадаємо, 16 березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

У Міністерстві енергетики прогнозують, що Україна заробить до 1,5 млрд євро на експорті електроенергії до Євросоюзу до кінця 2022 року.