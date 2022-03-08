Украина присоединится к европейской энергосистеме в течение недели, — Галущенко

В течение недели Объединенная энергосистема Украины будет синхронизирована с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Об этом сказано на странице Министерства энергетики в Facebook со ссылкой на министра Германа Галущенко.

Согласно сообщению, процесс синхронизации украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E находится на завершающей стадии.

"Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в ближайшие несколько дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение", — сообщил министр.

В сообщении отмечается, что Украина уверенно двигается в направлении укрепления своей энергетической независимости, а министр выразил надежду, что Европа также пойдет по соответствующему пути и откажется, в частности, от российского газа.

"Мы предупреждали, что Россия использует газ как оружие. И вот сегодня это оружие уже на наших улицах... Европейцы просто должны принять решение. Они просто должны отказаться от закупки российского газа и нефти. Возможности для диверсификации есть”, – добавил Галущенко.

Кроме того, в сообщении отмечается, что европейские страны должны в своей политике руководствоваться новыми реалиями, с которыми столкнулся весь мир 24 февраля, когда Россия совершила военное вторжение на территорию Украины.

Напомним, согласно дорожной карте присоединения энергосистемы Украины к энергосистеме ЕС Объединенная энергетическая система Украины должна была некоторое время поработать в изолированном от России и Беларуси режиме. По плану тестирование должно было начаться в 00:00 24 февраля.

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Идут позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.

После вторжения процесс синхронизации энергосистем ускорился. 28 февраля Европейский Союз поддержал скорейшее объединение энергетических систем Украины и континентальной Европы.

А уже 2 марта Операторы сетей передачи электроэнергии континентальной Европы одобрили синхронизацию энергосетей Украины и Молдовы с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E.