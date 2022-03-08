Україна приєднається до європейської енергосистеми упродовж тижня, — Галущенко

Протягом тижня Об'єднану енергосистему України буде синхронізовано з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Про це йдеться на сторінці Міністерства енергетики у Facebook з посиланням на міністра Германа Галущенка.

Згідно з повідомленням, процес синхронізації української енергетичної системи з європейською ENTSO-E знаходиться на завершальній стадії.

"Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона має завершитися протягом найближчих кількох днів. Ми очікуємо, що найближчого тижня має відбутися наше приєднання", — повідомив міністр.

У повідомленні наголошується, що Україна впевнено рухається у напрямку зміцнення своєї енергетичної незалежності, а міністр висловив сподівання, що Європа також піде відповідним шляхом і відмовиться, зокрема, від російського газу.

"Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І ось сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто мають ухвалити рішення. Вони просто повинні відмовитися від закупівлі російського газу та нафти. Можливості для диверсифікації є", — додав Галущенко.

Крім того, у повідомленні наголошується, що європейські країни мають у своїй політиці керуватися новими реаліями, з якими зіткнувся весь світ 24 лютого, коли Росія здійснила військове вторгнення на територію України.

Нагадаємо, згідно з дорожньою картою приєднання енергосистеми України до енергосистеми ЄС Об'єднана енергетична система України мала деякий час попрацювати в ізольованому від Росії та Білорусі режимі. За планом тестування мало розпочатися о 00:00 24 лютого.

24 лютого 2022 р. президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ до України. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої – українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.

Після вторгнення процес синхронізації енергосистеми прискорився. 28 лютого Європейський Союз підтримав якнайшвидше об'єднання енергетичних систем України та континентальної Європи.

А вже 2 березня Оператори мереж передачі електроенергії континентальної Європи схвалили синхронізацію енергомереж України та Молдови з енергооб'єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E.