В "Укрэнерго" ожидают уменьшение потребления электроэнергии 14-15 января, что улучшит ситуацию в энергосистеме

По состоянию на 11:00 13 января потребление электроэнергии находится на уровне предыдущего дня, соответственно сохраняется и дефицит мощности. В то же время, уже 14-15 января ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что дефицит мощности особенно выражен в утренний и вечерний максимумы потребления.

"В настоящее время для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00", - уточнили в НЭК.

В свою очередь, операторы системы распределения в регионах составляют графики плановых почасовых отключений для своей области, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Аварийные отключения применяются в том случае, если возникает превышение лимитов, что приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме.

Энергетики продолжают работать над восстановлением энергосистем и Украины. В "Укрэнерго" напоминают, что проблемы со снабжением э/э — следствие массированных ракетных и дроновых атак оккупантов по энергетической инфраструктуре.

"Кроме этого, врагом временно оккупировал ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, мощности которой могли бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", — подчеркнули в НЭК.

Отметим, что в столице Украины всегда будет достаточно электроснабжения для обеспечения бытовых потребителей водоснабжением и отоплением, для этого дорабатывают новую схему снабжения э/э. Далее его распространят на регионы.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит еще семь операторов систем распределения по обращениям потребителей по несоблюдению графиков отключений.