В "Укренерго" очікують зменшення споживання електроенергії 14-15 січня, що покращить ситуацію в енергосистемі

Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні попереднього дня, відповідно зберігається і дефіцит потужності. Водночас вже 14-15 січня очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що наразі дефіцит потужності особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання.

"Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00", — уточнили в НЕК.

В свою чергу оператори системи розподілу в регіонах складають графіки планових погодинних відключень для своєї області, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Аварійні відключення застосовують у тому випадку, якщо виникає перевищення лімітів, що призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі.

Енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми України. В "Укренерго" нагадують, що проблеми з постачанням е/е — наслідок масованих ракетних та дронових атак окупантів по енергетичній інфраструктурі.

"Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС, потужності якої могли б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", — наголосили в НЕК.

Зазанчимо, що в столиці України завжди буде достатньо електропостачання для забезпечення побутових споживачів водопостачанням та опаленням, для цього доробляють нову схему постачання е/е. Далі її поширять на регіони.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перевірить ще сім операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.