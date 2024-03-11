Абсолютный максимум: стоимость биткоина впервые превысила $70 000

В понедельник, 11 марта, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в $70 400 за монету.

Об этом сообщает Reuters .

Согласно данным LSEG, в начале европейских торгов биткоин поднялся до 70 488,50 долларов.

Фото: CoinGecko

Криптовалюта подорожала благодаря потоку наличных денег в новые спотовые биржевые фонды биткойнов, а также надеждам, что Федеральная резервная система скоро снизит процентные ставки.

Отмечается, что стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает расти благодаря поступлению в новые спотовые биржевые биткойн-продукты в США, которые повысили стоимость на 39,7% в феврале, что ознаменует наибольший рост с декабря 2020 года.

Трейдеры занялись биткойнами накануне апрельского халвинга. Этот процесс предназначен для замедления выпуска биткоинов, предложение которых ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто путем сокращения вознаграждения за производство токенов вдвое.

По данным CoinGecko, совокупная стоимость цифровых активов сейчас составляет около 2,2 трлн долларов.

Также в этом году стоимость Bitcoin превзошла традиционные активы, в том числе акции и золото. Коэффициент, сравнивающий цену криптовалюты с ценой драгоценного металла, находится на самом высоком уровне за последние два года.

Напомним, стоимость Bitcoin достигла двухлетнего пика в $57 000 27 февраля, и после этого только продолжала рост. Так, 4 марта биткоин достиг двухлетнего максимума и превысил отметку в $64 285. А уже 5 марта биткоин достиг исторического максимума в $69 202, превысив прошлый рекорд, установленный в ноябре 2021 года с отметкой $68 999.

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