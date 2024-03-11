Абсолютний максимум: вартість біткоїна вперше перевищила $70 000

У понеділок, 11 березня, вартість біткоїна досягла нового історичного максимуму у $70 400 за монету.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними LSEG, на початку європейських торгів біткоїн піднявся до 70 488,50 доларів.

Фото: CoinGecko

Криптовалюта подорожчала завдяки потоку готівки в нові спотові біржові фонди біткойнів, а також сподіванням, що Федеральна резервна система скоро знизить процентні ставки.

Зазначається, що вартість криптовалюти Bitcoin продовжує зростати завдяки надходженню в нові спотові біржові біткойн-продукти в США, які підвищили вартість на 39,7% у лютому, що ознаменує найбільше зростання з грудня 2020 року.

Трейдери зайнялися біткойнами напередодні квітневого халвінгу. Цей процес призначений для уповільнення випуску біткоїнів, пропозиція яких обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто, шляхом скорочення винагороди за виробництво токенів вдвічі.

За даними CoinGecko, сукупна вартість цифрових активів зараз становить близько 2,2 трлн доларів.

Також цього року вартість Bitcoin перевершила традиційні активи, зокрема акції та золото. Коефіцієнт, що порівнює ціну криптовалюти з ціною дорогоцінного металу, перебуває на найвищому рівні за останні два роки.

Нагадаємо, вартість Bitcoin досягла дворічного піка у $57 000 27 лютого, і після цього тільки продовжувала зростання. Так, 4 березня біткоїн досяг дворічного максимуму і перевищив позначку в $64 285. А вже 5 березня біткоїн досягнув історичного максимуму у $69 202, перевищивши минулий рекорд, встановлений у листопаді 2021 року з позначкою $68 999.

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