АРМА получило в управление более 2 млрд грн со счетов онлайн-казино, связанного с Россией

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) получило в управление более 2,2 млрд грн, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Об этом сообщают прессслужбы ДБР и Офиса генерального прокурора .

Арест средств произошел по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора. Деньги принадлежали компаниям, оказывавшим услуги онлайн-казино в Украине и связанные с российским бизнесом и капиталом. По данным следствия, доходы от азартных игр выводились на территорию России через разные финансовые инструменты, включая P2P переводы, платежные системы и виртуальные активы.

Государственное бюро расследований (ДБР) проводит расследование по схемам легализации имущества, полученного от азартных игр в интернете. В ходе следствия было обнаружено, что некоторые предприятия, получившие лицензию на организацию азартных игр в сети Интернет, действовали при поддержке отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.

Следствие подтвердило связки данного онлайн-казино с представителями России и подсанкционными субъектами. Уголовное производство открыто по статьям о финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя, легализацию имущества, создание и участие в преступной организации, а также бездействие работников правоохранительных органов по незаконной деятельности лотерей.

ДБР совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных АРМА активов в доход государства в соответствии с нормами санкционного законодательства. Эта операция является результатом плодотворного сотрудничества ДБР, Государственной службы финансового мониторинга и АРМА по борьбе с нелегальным игорным бизнесом и его связями со страной-агрессором.

Ограничение деятельности онлайн-казино

Напомним, 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете. Решением рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в данной сфере.

24 апреля ВР поддержала в первом чтении законопроект о ликвидацию Комитета по регулированию азартных игр и лотерей КРАИЛ. Он также усиливает контроль за игорным бизнесом и ограничивает рекламу азартных игр.

Также Кабинет министров на заседании 17 мая приняло постановление об ограничении азартных игр в Интернете.

Заметим, рассмотрение проблем с азартными играми в Украине активно началось после того, как 29 марта на сайте президента была опубликована петиция №22/223008-эп относительно ограничения работы онлайн-казино.

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