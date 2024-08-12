АРМА отримало в управління понад 2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Росією

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління понад 2,2 млрд грн, які були арештовані на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора.

Про це повідомляють пресслужби ДБР і Офісу генерального прокурора.

Арешт коштів відбувся за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора. Гроші належали компаніям, що надавали послуги онлайн-казино в Україні та мали зв'язки з російським бізнесом і капіталом. За даними слідства, прибутки від азартних ігор виводилися на територію Росії через різні фінансові інструменти, включаючи P2P перекази, платіжні системи та віртуальні активи.

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить розслідування щодо схем легалізації майна, отриманого від азартних ігор в інтернеті. У ході слідства було виявлено, що деякі суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на організацію азартних ігор у мережі Інтернет, діяли за підтримки окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів.

Слідство підтвердило зв'язки даного онлайн-казино з представниками Росії та підсанкційними суб'єктами. Кримінальне провадження відкрито за статтями про фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, легалізацію майна, створення та участь у злочинній організації, а також бездіяльність працівників правоохоронних органів щодо незаконної діяльності лотерей.

ДБР спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів у дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства. Ця операція є результатом плідної співпраці ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА у боротьбі з нелегальним гральним бізнесом та його зв'язками з країною-агресором.

Обмеження діяльності онлайн-казино

Нагадаємо, 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

24 квітня ВР підтримала у першому читанні законопроєкт про ліквідацію Комітету з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. Він також посилює контроль за гральним бізнесом та обмежує рекламу азартних ігор.

Також Кабінет міністрів на засіданні 17 травня ухвалив постанову про обмеження азартних ігор в Інтернеті.

Зауважимо, розгляд проблем з азартними іграми в Україні активно розпочався після того, як 29 березня на сайті президента була опублікована петиція №22/223008-еп щодо обмеження роботи онлайн-казино.

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