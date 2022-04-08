Бизнес-клиенты российских банков переходят на юани

Российские банки заметили, что их клиенты-юридические лица в марте начали активно переводить в юани деньги со счетов в евро и долларах. Выросло количество новооткрытых счетов в китайской валюте. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

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Однако на бирже объем операций в юане существенно отстает от проводимых в долларах и евро.

Издание провело опрос среди крупных банков и выяснило, что причиной перевода денег в юань стали жесткие санкции Евросоюза и США. Один из крупных банков РФ Тинькофф сообщил, что общий объем денег в юанях на счетах его клиентов увеличился с начала года примерно в восемь раз, в МТС-банке — в четыре раза.

В марте в банке "Санкт-Петербург" число открытых корпоративных счетов в юанях выросло почти в 3,5 раза, а число контрактов в китайской валюте удвоилось.

Всего за год клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) увеличили сумму денег, которые они хранят на счетах в юане, в четыре раза, корпоративные клиентов МКБ — в несколько раз.

"Такая динамика связана с санкциями в отношении нескольких крупных государственных и частных банков, ограничившими перевод средств в иностранные банки. А также с необходимостью поиска новых партнеров для бизнеса, которые могли бы стать альтернативой европейским поставщикам", — считают в УБРиР.

Кроме того, как оказалось, некоторые российские компании предлагают китайским партнерам сразу переходить на юань. Вдобавок европейский и американский бизнес все чаще отказывается от сотрудничества с РФ.

По данным Тинькофф-банка, в прошлом году доля платежей бизнеса в юанях в Китай составляла 15–25%, сейчас достигла 25–30% по количеству платежей и 30–40% по сумме.

В банке уточняют, что преимущественно на юань переходят импортеры, которые закупают продукцию оптом.

Ранее в РФ рассчитывали на поддержку Китая в финансовом плане и также заявляли, что перейдут на юань, если США и Европа введут жесткие санкции.

Однако два крупнейших государственных банка Китайской народной республики (КНР) приняли решение ограничить финансирование закупок российского сырья, что ударило по российскому рублю.

Фото: ua.depositphotos.com