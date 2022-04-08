Бізнес-клієнти російських банків переходять на юані

Російські банки помітили, що їхні клієнти-юридичні особи у березні почали активно переводити гроші в юані з рахунків у євро та доларах. Зросла кількість нововідкритих рахунків у китайській валюті. Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

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Проте на біржі обсяг операцій у юані суттєво відстає від тих, що проводяться в доларах та євро.

Видання провело опитування серед великих банків та з'ясувало, що причиною переказу грошей у юань стали жорсткі санкції Євросоюзу та США. Один із найбільших банків РФ "Тінькофф" повідомив, що загальний обсяг грошей у юанях на рахунках його клієнтів збільшився з початку року приблизно у вісім разів, у МТС-банку — вчетверо.

У березні у банку "Санкт-Петербург" кількість відкритих корпоративних рахунків у юанях зросло майже в 3,5 рази, а кількість контрактів у китайській валюті подвоїлося.

Усього за рік клієнти Уральського банку реконструкції та розвитку (УБРіР) збільшили суму грошей, які вони зберігають на рахунках у юані, у чотири рази, корпоративні клієнти МКБ — у кілька разів.

"Така динаміка пов'язана з санкціями щодо кількох великих державних та приватних банків, які обмежили переказ коштів в іноземні банки. А також із необхідністю пошуку нових партнерів для бізнесу, які могли б стати альтернативою європейським постачальникам", — вважають в УБРіР.

Крім того, як виявилося, деякі російські компанії пропонують китайським партнерам одразу переходити на юань. До того ж європейський та американський бізнес дедалі частіше відмовляється від співпраці з РФ.

За даними Тінькофф-банку, минулого року частка платежів бізнесу в юанях до Китаю становила 15-25%, зараз досягла 25-30% за кількістю платежів та 30-40% за сумою.

У банку уточнюють, що переважно на юань переходять імпортери, які купують продукцію оптом.

Раніше в РФ розраховували на підтримку Китаю у фінансовому плані та також заявляли, що перейдуть на юань, якщо США та Європа запровадять жорсткі санкції.

Однак два найбільші державні банки Китайської народної республіки (КНР) вирішили обмежити фінансування закупівель російської сировини, що вдарило по російському рублю.

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