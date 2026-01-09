Запланована подія 2

Финансы
Дата публикации
Читати українською

Доллар и евро пересекли психологический рубеж: что происходит и что будет с гривной

Официальный курс гривны пересек очередной психологический рубеж

На 9 января Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 42,99, к евро — 50,17. Пока это абсолютный исторический рекорд проседания курса гривны.

Что происходит на валютном рынке Украины и чего ждать дальше — разбиралось Delo.ua.

Что происходит с гривной

Торговый день на межбанковском валютном рынке в четверг, 8 января, начался с котировок доллара на уровне 42,91 / 42,94 (покупка / продажа), а закончился — на отметке более 43,105 / 43,135 гривны. Котировки по евро стартовали с отметки 50,119 / 50,137, а на конец дня составили 50,291 / 50,308.

Динамика курса гривны к доллару на межбанке 8 января

Динамика курса гривны к евро на межбанке 8 января

В результате на 9 января Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 42,99, ослабив национальную валюту сразу на 27 копеек.

Официальный курс гривны к евро впервые опустился ниже отметки в 50 гривен — 9 января евро стоит 50,17 гривны.

Это уже четвертое подряд обновление минимума национальной валюты с начала недели.

Динамика официального курса гривны к доллару и евро с начала 2025 года

Почему падает гривна, и что дальше: объяснение НБУ

В Национальном банке Украины по запросу редакции прокомментировали ситуацию с официальным курсом гривны.

Как уверяет регулятор, о "скачкообразном снижении официального курса гривны" или, тем более, об "обвале гривны" речь не идет. С начала года гривна к доллару ослабла на 1,5%.

"К примеру, изменение курса евро к доллару за аналогичные по продолжительности периоды часто значительно существеннее", — отметили в Нацбанке.

Текущее ослабление обменного курса гривны связано, прежде всего, с действием сезонных факторов. Так, в конце каждого года правительство традиционно наращивает расходы бюджета, которые попадают в экономику. Часть этих расходов идет на валютный рынок, ведь страна имеет значительные потребности в импорте, в частности энергооборудования и вооружения. Кроме того, растут расходы бизнеса, происходит выплата годовых премий.

"Как следствие, обычно в конце и начале года спрос на иностранную валюту растет, и этот год не стал исключением", — говорят в НБУ.

В то же время, напоминает регулятор, следует помнить, что гривна может как ослабляться, так и укрепляться. К примеру, в январе прошлого года официальный курс гривны к доллару колебался около 42-42,3 грн/долл. В то же время уже в феврале гривна укрепилась до 41,5 грн/долл., а в середине года — колебалась около 41 грн/долл.

Ситуация на валютном рынке остается контролируемой, уверяют в центробанке. Ожидать резких и угрожающих движений курса не стоит. Колебания курса не угрожают дальнейшему снижению инфляции. У Национального банка достаточно международных резервов для сохранения устойчивости валютного рынка. По состоянию на начало 2026 года уровень международных резервов обновил исторический максимум, достигнув $ 57,3 млрд.

"То, что курс не стоит на месте и колеблется в обе стороны, является хорошей новостью. Как свидетельствует и мировой, и украинский опыт, это увеличивает адаптивность и устойчивость экономики и позволяет избегать валютных кризисов. Так, переход к режиму управляемой гибкости курса более двух лет назад и его успешность значительно уменьшили количество оснований переживать относительно исчерпания международных резервов и "полета гривны в космос", — констатируют в НБУ.

Как ситуацию с гривной оценивает рынок

Скачок официальных курсов валют, подхваченный межбанком и наличным рынком, для широкой аудитории выглядит как резкий и даже тревожный сигнал. Впрочем, для профессиональных участников финансового рынка это движение не стало неожиданностью, отмечает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Еще осенью 2025 года в аналитической среде сформировался консенсус: по совокупности макроэкономических факторов гривна входит в фазу контролируемой курсовой коррекции. Потому то, что мы наблюдаем сегодня, можно считать вполне ожидаемым.

При стабильной учетной ставке и международных резервах, превышающих $57 млрд, регулятор имеет достаточный запас прочности, чтобы сглаживать чрезмерные курсовые колебания. В то же время НБУ сознательно не пытается "заморозить" курс. Текущая коррекция отражает реальный баланс между инфляционными процессами, покупательной способностью гривны и общей ценовой динамикой экономики. Это скорее настройка, чем экстренное вмешательство.

Важно и то, что курсовые ориентиры так или иначе коррелируют с параметрами государственного бюджета и обязательствами перед международными партнерами, прежде всего МВФ. В условиях войны валютная стабильность является элементом макрофинансового доверия. К этому добавляются внутренние вызовы, в частности проблемы в энергетическом секторе, напрямую влияющие на импорт, платежный баланс и валютный спрос.

Сезонность тоже не стоит недооценивать. В конце года традиционно сопровождается ростом спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. Бюджетные выплаты, премии, закрытие контрактов и психологическое желание зайти в валюту формируют дополнительное давление на рынок. Именно в этот период наличный сегмент реагирует быстрее всего, часто опережая межбанк и официальный курс.

Показательно сравнение с концом 2024 года. Тогда дисбаланс между спросом и предложением достигал 30-40%, а для его сглаживания НБУ вынужден был потратить около $5,3 млрд валютных резервов. Сейчас ситуация значительно более здоровая: превышение спроса оценивается примерно в 10% и имеет тенденцию к постепенному снижению. Это свидетельствует о том, что рынок адаптировался к новым условиям, а курсовые ожидания стали рациональнее.

Отдельное внимание — к курсу евро. Его динамика обычно вызывает больше вопросов, чем доллар. Курс евро в Украине является производной от двух составляющих. Это мировые торги пары доллар/евро и соотношение гривны к доллару. При относительно стабильной ситуации на глобальном рынке (около 1,16-1,17 доллара за евро) ключевым драйвером становится именно внутренний валютный рынок.

"Наличный сегмент, реагируя на эти изменения, часто расширяет спред. Так, 8 января разница между покупкой и продажей колебалась в пределах 0,3–0,9 грн за евро. Это признак нервозности, напряженности, однако вряд ли речь идет о кризисной ситуации. Медленно напряжение будет спадать и курсовые показатели вернутся к привычным и системным (прогнозируемым)", — ожидает Тарас Лесовой.

По его прогнозу, к завершению текущего месяца курсовую динамику будет формировать несколько ключевых факторов:

  1. НБУ и объемы валютных интервенций. Регулятор будет и дальше сглаживать пиковые колебания, но без попыток жестко фиксировать курс.
  2. Сезонный спрос населения. Активность наличного рынка будет постепенно снижаться вместе с завершением периода массовых выплат.
  3. Бюджетные операции и конец денежного года. Закрытие обязательств бизнеса может временно поддерживать спрос на валюту.
  4. Энергетический фактор. Объемы импорта энергоносителей и связанные с этим платежи будут непосредственно влиять на баланс рынка.
  5. Внешняя финансовая помощь. Поступления средств от международных партнеров будут оставаться стабилизационным фактором.
  6. Поведенческие ожидания. По мере уменьшения информационного шума будет снижаться и спекулятивная составляющая спроса.

В итоге, говорит эксперт, нынешняя курсово-валютная ситуация выглядит управляемой и прогнозируемой. Движение курса отражает экономическую реальность. И именно это ключевое отличие текущего этапа от достаточно сложных периодов, например в декабре 2024 года.

Аналогично, реалистично-оптимистично, настроен заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, констатируя, что с начала года изменение официального курса гривны составило около 2%. Он также говорит о сезонном факторе.

"Почему это произошло? Скорее всего, из-за сезонного фактора. Традиционно в конце года из государственного бюджета тратятся огромные средства на социальные выплаты. Эти средства, в частности, попадают на валютный рынок и оказывают давление на курс гривны в течение первых нескольких недель января. Через несколько недель стоит ожидать стабилизации ситуации на валютном рынке", — отметил эксперт.

Пока же, убежден собеседник Delo.ua, Национальный банк скорее всего решил просто "не мешать" сезонной коррекции курса гривны. Тем более что НБУ декларировал намерение разрешить большую амплитуду курса гривны в этом году.

У НБУ есть рекордные золотовалютные резервы. И эта ситуация не изменится в течение ближайших 12 месяцев. Поэтому, скорее всего, курс гривны будет оставаться абсолютно подконтрольным регулятору. Разве что амплитуда курсовых колебаний может быть больше.