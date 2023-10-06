Эксперт объяснил, чем цифровые валюты центробанков отличаются от Bitcoin и Ethereum

Все криптовалюты мира являются внутренней единицей обмена в отдельной платежной системе: "монета" Bitcoin - в сети Bitcoin, токен Ethereum - в инфраструктуре Ethereum. Эти проекты принадлежат частным компаниям, так что инвесторы всегда рискуют, вкладывая деньги в крипту, говорит аналитик от ЦБТ Максим Орыщак. Так что альтернативой частным криптовалютам могут стать цифровые валюты центробанков (CBDC), где гарантом выступает государство. О том, что это за деньги и как они меняют глобальную финансовую систему, Delo.ua рассказывает в статье "CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира".

Эксперт объясняет, что криптовалютные платежные системы находятся в серой зоне с точки зрения закона, поэтому у них нет никакой защиты и гарантий.

"Именно поэтому мировая экономика страдает от резких колебаний курсов криптовалют. Поэтому логично, что инвестиции в криптовалюту считаются рискованными. Именно поэтому и создаются цифровые валюты центральных банков (CBDC). Как и в случае с частными криптовалютными платежными системами, государство на основе технологии блокчейна создает свою криптовалютную платежную систему и выпускает в ней цифровую гривну, евро, доллар, тенге и т.д.", – объясняет Орыщак.

По его словам, все транзакции в системе CBDC записываются в специальные блоки, которые формируют цепочку данных, то есть блокчейн. Эти данные так же, как и в частных криптовалютных платежных системах, хранятся у всех пользователей системы. Но ответственность за правильность работы лежит на государстве, поэтому при возникновении финансового ущерба пользователь знает, кто компенсирует его потери, подчеркивает Орыщак.

"Получается, что CBDC - это новая разновидность обязательств государства. Фактически это дополнение к наличной и безналичной форме денег. Так что их обеспеченность, как и в случае с наличными и безналичными деньгами, гарантируется золотовалютными резервами страны. То есть, цифровые валюты центральных банков, это третья форма денег (наличные, безналичные и цифровые) для платежей в криптовалютной платежной системе", – говорит эксперт.

Какие страны внедряют CBDC

Согласно статистике Atlantic Council, сегодня в мире внедрение цифровых валют ЦБ выглядит так:

11 стран запустили проекты.

21 страна внедряет пилотные программы.

33 страны развивают направление CBDC.

46 стран исследуют тему цифровых валют ЦБ.

16 стран неактивны в вопросе CBDC.

2 страны отменили исследование этого направления.

В частности, CBDC запустили уже одиннадцать государств, в том числе Багамы, Ямайка, Нигерия, страны восточных Карибов и другие. А пилотные проекты стартовали в 21 стране. В этом списке Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Швеция, Израиль, Саудовская Аравия, Тайланд, Казахстан, Украина и другие.

Ранее сообщалось, что американский банковский холдинг JPMorgan расширил функцию с блокчейной технологией в своей системе, введя платежи в евро для корпоративных клиентов с помощью JPM Coin.

Больше о том, как мир создает новую систему CBDC , читайте в статье Delo.ua "CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира".