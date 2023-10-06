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Эксперт объяснил, чем цифровые валюты центробанков отличаются от Bitcoin и Ethereum
Все криптовалюты мира являются внутренней единицей обмена в отдельной платежной системе: "монета" Bitcoin - в сети Bitcoin, токен Ethereum - в инфраструктуре Ethereum. Эти проекты принадлежат частным компаниям, так что инвесторы всегда рискуют, вкладывая деньги в крипту, говорит аналитик от ЦБТ Максим Орыщак. Так что альтернативой частным криптовалютам могут стать цифровые валюты центробанков (CBDC), где гарантом выступает государство. О том, что это за деньги и как они меняют глобальную финансовую систему, Delo.ua рассказывает в статье "CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира".
Эксперт объясняет, что криптовалютные платежные системы находятся в серой зоне с точки зрения закона, поэтому у них нет никакой защиты и гарантий.
"Именно поэтому мировая экономика страдает от резких колебаний курсов криптовалют. Поэтому логично, что инвестиции в криптовалюту считаются рискованными. Именно поэтому и создаются цифровые валюты центральных банков (CBDC). Как и в случае с частными криптовалютными платежными системами, государство на основе технологии блокчейна создает свою криптовалютную платежную систему и выпускает в ней цифровую гривну, евро, доллар, тенге и т.д.", – объясняет Орыщак.
По его словам, все транзакции в системе CBDC записываются в специальные блоки, которые формируют цепочку данных, то есть блокчейн. Эти данные так же, как и в частных криптовалютных платежных системах, хранятся у всех пользователей системы. Но ответственность за правильность работы лежит на государстве, поэтому при возникновении финансового ущерба пользователь знает, кто компенсирует его потери, подчеркивает Орыщак.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Получается, что CBDC - это новая разновидность обязательств государства. Фактически это дополнение к наличной и безналичной форме денег. Так что их обеспеченность, как и в случае с наличными и безналичными деньгами, гарантируется золотовалютными резервами страны. То есть, цифровые валюты центральных банков, это третья форма денег (наличные, безналичные и цифровые) для платежей в криптовалютной платежной системе", – говорит эксперт.
Какие страны внедряют CBDC
Согласно статистике Atlantic Council, сегодня в мире внедрение цифровых валют ЦБ выглядит так:
- 11 стран запустили проекты.
- 21 страна внедряет пилотные программы.
- 33 страны развивают направление CBDC.
- 46 стран исследуют тему цифровых валют ЦБ.
- 16 стран неактивны в вопросе CBDC.
- 2 страны отменили исследование этого направления.
В частности, CBDC запустили уже одиннадцать государств, в том числе Багамы, Ямайка, Нигерия, страны восточных Карибов и другие. А пилотные проекты стартовали в 21 стране. В этом списке Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Швеция, Израиль, Саудовская Аравия, Тайланд, Казахстан, Украина и другие.
Ранее сообщалось, что американский банковский холдинг JPMorgan расширил функцию с блокчейной технологией в своей системе, введя платежи в евро для корпоративных клиентов с помощью JPM Coin.
Больше о том, как мир создает новую систему CBDC , читайте в статье Delo.ua "CBDC. Как центробанки запускают национальные цифровые валюты в разных странах мира".