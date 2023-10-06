Експерт пояснив, чим цифрові валюти центробанків відрізняються від Bitcoin та Ethereum

Всі криптовалюти світу є внутрішньою одиницею обміну окремої платіжної системі: "монета" Bitcoin - в сеті Bitcoin, токен Ethereum – в інфраструктурі Ethereum. Ці проекти належать приватним компаніям, тож інвестори завжди ризикують, вкладаючи гроші в крипту, говорить аналітик від ЦБТ Максим Орищак. Тож альтернативою приватним криптовалютам можуть стати цифрові валюти центробанків (CBDC), де гарантом виступає держава. Про те, що це за гроші та як вони змінюють глобальну фінансову систему, Delo.ua розповідає у статті "CBDC. Як центробанки запускають національні цифрові валюти в різних країнах світу".

Експерт пояснює, що криптовалютні платіжні системи знаходяться у сірій зоні з точки зору закону, тож вони не мають жодного захисту та гарантій.

"Саме тому світова економіка потерпає від різких коливань курсів криптовалют. Тож логічно, що інвестиції в криптовалюту вважаються ризикованими. Власне тому й створюються цифрові валюти центральних банків (CBDC). Як і у випадку з приватними криптовалютними платіжними системами, держава на основі технології блокчейну створює свою криптовалютну платіжну систему та випускає в ній цифрову гривню, євро, долар, тенге тощо", - пояснює Орищак.

За його словами, усі транзакції у системі CBDC записуються у спеціальні блоки, які формують ланцюжок даних, тобто блокчейн. Ці дані так само, як і в приватних криптовалютних платіжних системах, зберігаються у всіх користувачів системи. Але відповідальність за правильність роботи лежить на державі, тож при виникненні фінансових збитків користувач знає, хто компенсує його втрати, наголошує Орищак.

"Виходить, що CBDC - це новий різновид зобов'язань держави. Фактично це доповнення до готівкової та безготівкової форм грошей. Тож їх забезпеченість, як і у випадку з готівкою та безготівковими грошима, гарантується золотовалютними резервами країни. Тобто, цифрові валюти центральних банків, це третя форма грошей (готівкові, безготівкові та цифрові) для платежів у криптовалютній платіжній системі", - каже експерт.

Які країні впроваджують CBDC

Згідно зі статистикою Atlantic Council, сьогодні у світі впровадження цифрових валют ЦБ виглядає так:

11 країн запустили проєкти.

21 країна впроваджує пілотні програми.

33 країни розвивають напрямок CBDC.

46 країн досліджують тему цифрових валют ЦБ.

16 країн неактивні в питанні CBDC.

2 країни скасували вивчення цього напрямку.

Зокрема, CBDC запустили вже одинадцять держав, серед них - Багами, Ямайка, Нігерія, країни східних Карибів та ін. А пілотні проєкти стартували в 21 країні. В цьому переліку Китай, Японія, Південна Корея, Австралія, Швеція, Ізраїль, Саудівська Аравія, Тайланд, Казахстан, Україна та інші.

Раніше повідомлялося, що американський банківський холдинг JPMorgan розширив функцію з технологією блокчейну у своїй системі, ввівши платежі в євро для корпоративних клієнтів за допомогою JPM Coin.

Більше про те, як світ створює нову систему CBDC, читайте у статті Delo.ua "CBDC. Як центробанки запускають національні цифрові валюти в різних країнах світу".