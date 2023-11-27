Европейский инвестиционный банк откроет офис в Киеве

Европейский инвестиционный банк объявил об открытии регионального представительства в Восточной Европе. Он будет размещен в здании представительства ЕС в Киеве.

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Об этом сообщила прессслужба представительства ЕС в Украине.

Отмечается, что 27 ноября президент ЕИБ Вернер Хойер и вице-президент Тереза Червинская приехали в Киев для открытия регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с участием посольства ЕС в Украине Катарины Матерновой и представителей украинских министерств.

"Наш визит в Украину, как банка ЕС, является свидетельством непоколебимой поддержки, особенно в условиях непрерывных нападений и зверств России. С самого начала российского вторжения мы работали с украинскими властями, чтобы способствовать проектам реконструкции, поддерживая удивительную устойчивость страны. С открытием нашего регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы в Киеве мы хотим подчеркнуть нашу усиленную преданность: сопутствовать Украине на ее европейском пути", - заявил Хойер.

Также 27 ноября состоялась встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и президента Европейского инвестиционного банка Вернера Хойера.

Шмигаль приветствовал открытие представительства ЕИБ в странах Восточной Европы с офисом в Киеве.

Кроме того, стороны обсудили действующие и новые проекты восстановления. Премьер-министр отметил, что правительство активно сотрудничает с ЕИБ в сферах восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения.

«Благодарим финансовую помощь, в частности создание действенных инструментов для послевоенного восстановления. ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку госбюджету. В общей сложности Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 млрд евро. Высоко ценим активную роль ЕИБ в поддержке Украины», – подчеркнул Шмигаль.

Он также выразил благодарность за последовательную работу с общинами и реализацию муниципальных проектов по восстановлению.

Отметим, ЕИБ уже профинансировал в Украине проекты на 7,3 млрд евро.

ЕИБ планирует выделить Украине средства на финансирование двух проектов восстановления. Первые два транша по 100 миллионов евро, из предусмотренных 450 миллионов могут быть утверждены уже к концу 2023 года .

Также ЕИБ рассматривает возможность выделения около 220 миллионов евро на восстановление инфраструктуры в Украине. Согласно соглашению средства планируется потратить на реконструкцию дорог и мостов.