Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві

Європейський інвестиційний банк оголосив про відкриття регіонального представництва у Східній Європі. Його буде розміщено в будівлі представництва ЄС у Києві.

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Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні.

Зазначається, що 27 листопада президент ЄІБ Вернер Хойєр та віцепрезидентка Тереза Червінська приїхали до Київа для відкриття регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи за участю амбасадорки ЄС в Україні Катаріни Матернової та представників українських міністерств.

"Наш візит до України, як банку ЄС, є свідченням непохитної підтримки, особливо в умовах безперервних нападів і звірств Росії. З самого початку російського вторгнення ми працювали з українською владою, щоб сприяти проєктам реконструкції, підтримуючи дивовижну стійкість країни. З відкриттям нашого регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість: супроводжувати Україну на її європейському шляху", - заявив Хойєр.

Також 27 листопада, відбулася зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та президента Європейського інвестиційного банку Вернера Хойєра.

Шмигаль привітав відкриття представництва ЄІБ у країнах Східної Європи з офісом у Києві.

Крім того, сторони обговорили чинні та нові проекти з відновлення. Прем’єр-міністр зауважив, що Уряд активно співпрацює з ЄІБ у сферах відновлення інфраструктури, енергетики, теплопостачання.

«Дякуємо за фінансову допомогу, зокрема створення дієвих інструментів для повоєнного відновлення. ЄІБ одним із перших міжнародних фінансових організацій у березні 2022 року надав фінансову підтримку до держбюджету. Загалом Європейський інвестиційний банк акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро. Високо цінуємо активну роль ЄІБ у підтримці України», — підкреслив Шмигаль.

Він також висловив вдячність за послідовну роботу з громадами та реалізацію муніципальних проектів з відновлення.

Зауважимо, ЄІБ уже профінансував в Україні проєктів на 7,3 млрд євро.

Наразі ЄІБ планує виділити Україні кошти на фінансування двох проєктів відновлення. Перші два транші по 100 мільйонів євро, з передбачених 450 мільйонів можуть бути затверджені вже до кінця 2023 року.

Також ЄІБ розглядає можливість виділення близько 220 мільйонів євро на відновлення інфраструктури в Україні. Згідно з угодою, кошти планується витратити на реконструкцію доріг і мостів.