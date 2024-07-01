FATF отклонила призыв Украины внести РФ в "черный" список, но продолжила остановку членства

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) на пленарном заседании 23-28 июня в Сингапуре продолжила приостановку членства России, но вновь не решилась добавить страну-агрессора в "черный список".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, которое разочаровано нерешительностью FATF.

В соответствии с официальной информации FATF по результатам Пленарного заседания, остановка членства РФ в FATF остается в силе.

"В продолжение заявлений, опубликованных с марта 2022 года, FATF повторно подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы. Однако в черный список РФ снова не внесли", - отмечают в Минфине.

FATF также приняла заявление, в котором предупредила все страны об усилении финансовых связей Северной Кореи с международной финансовой системой и напомнила о серьезных угрозах, которые создает это для финансирования распространения оружия массового уничтожения.

FATF отметила необходимость жесткого применения целевых финансовых санкций против Северной Кореи и прекращения каких-либо корреспондентских отношений с банками КНДР.

"Мы ожидали более решительных действий от FATF в связи с многочисленными доказательствами нарушений со стороны России. Хотя я приветствую решение о продолжении приостановления членства РФ, все еще не хватает должной реакции – включения в черный список. FATF, отвечающая за безопасность глобальной финансовой системы, должна соблюдать свой мандат и прямо назвать страну, которая увеличила свои финансовые связи с Северной Кореей, нарушая Резолюции Совета Безопасности ООН доказательств такого сотрудничества достаточно", - подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что отсутствие более жестких ограничительных мер против России играет в пользу Кремля, позволяя ему и потенциально другим злоумышленникам и дальше подрывать международную систему.

Как отметил председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, Россия как остановленный член FATF не должна избегать ответственности за свои действия в рамках мандата FATF. Поэтому Украина будет продолжать убеждать партнеров исключить РФ из FATF.

Как исключение из FATF повлияет на РФ

Украина инициирует исключение РФ из членов FATF, что усложнит международным компаниям ведение бизнеса со страной-террористом.

Как исключение из FATF повлияет на РФ:

Существенное повышение стоимости ведения бизнеса с РФ. Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками. Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с Россией. Резкое увеличение стоимости так называемой "юридической логистики".

Внесение РФ в черный список "юрисдикций высокого риска" будет означать, что иностранные банки и другие финансовые учреждения будут проводить дополнительные проверки при работе с российскими юридическими лицами, чтобы проверить, не являются ли они преступниками/мошенниками. Зарубежным контрагентам станет дороже, а значит, невыгодно вести бизнес с Россией. Резкое увеличение стоимости так называемой "юридической логистики". Ограничение торговли России с миром . Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. К примеру, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%.

. Будет труднее получать платежи за экспорт и производить платежи за импорт. К примеру, когда Иран попал в черный список FATF в 2020 году, его экспорт товаров и услуг сократился примерно на 30%. Отток прямых иностранных инвестиций. Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в РФ, а перевод средств в РФ станет проблематичным.

Иностранные компании столкнутся с гораздо большими затратами на инвестирование в РФ, а перевод средств в РФ станет проблематичным. Уменьшение возможностей уклоняться от санкций. В настоящее время режим санкций часто позволяет российским компаниям обойти финансовые санкции, например структурируя транзакцию через не попавший под санкции российский банк. Внесение РФ как государства в черный список ликвидирует такие "безопасные убежища".

Отметим, что международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.

Ранее Верховная Рада призвала эту организацию все же приостановить членство России в ней самой и попросить сделать то же региональные органы, созданные по типу FATF. С аналогичным призывом обратился к ней и Национальный банк Украины.