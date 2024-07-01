FATF відхилила заклик України внести РФ до "чорного" списку, але продовжила зупинення членства

FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – Financial Action Task Force) на пленарному засіданні 23-28 червня у Сінгапурі продовжила призупинення членства Росії, але знов не наважилася додати країну-агресора до "чорного списку".

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, яке розчароване нерішучістю FATF.

Відповідно до офіційної інформації FATF за наслідками пленарного засідання, зупинення членства РФ у FATF залишається в силі.

"У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи. Однак до чорного списку РФ знову не внесли", - зауважують в Мінфіні.

FATF також ухвалила заяву, в якій попередила всі країни про посилення фінансових зв'язків Північної Кореєї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

FATF наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.

"Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку Росії. Хоча я вітаю рішення про продовження призупинення членства РФ, все ще бракує належної реакції – включення до чорного списку. FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо", - підкреслив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він наголосив, що відсутність більш жорстких обмежувальних заходів проти Росії грає на користь Кремля, дозволяючи йому та потенційно іншим зловмисникам і далі підривати міжнародну систему.

Як зауважив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, Росія, як зупинений член FATF, не має уникати відповідальності за свої дії в межах мандату FATF. Тому Україна продовжуватиме переконувати партнерів, щоб виключити РФ з FATF.

Як виключення з FATF вплине на РФ

Україна ініціює виключення РФ із членів FATF, що ускладнить міжнародним компаніям ведення бізнесу з країною-терористом.

Як виключення з FATF вплине на РФ:

Суттєве підвищення вартості ведення бізнесу з РФ. Внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й інші фінансові установи муситимуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями/шахраями. Закордонним контрагентам стане дорожче, а отже, невигідно вести бізнес із Росією. Різке збільшення вартості так званої "юридичної логістики".

Внесення РФ до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й інші фінансові установи муситимуть проводити додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями/шахраями. Закордонним контрагентам стане дорожче, а отже, невигідно вести бізнес із Росією. Різке збільшення вартості так званої "юридичної логістики". Обмеження торгівлі Рф зі світом . Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%.

. Буде важче отримувати платежі за експорт і здійснювати платежі за імпорт. Наприклад, коли Іран потрапив до чорного списку FATF у 2020 році, його експорт товарів і послуг скоротився приблизно на 30%. Відтік прямих іноземних інвестицій. Іноземні компанії зіткнуться з набагато більшими витратами на інвестування в РФ, а переказ коштів до РФ стане проблематичним.

Іноземні компанії зіткнуться з набагато більшими витратами на інвестування в РФ, а переказ коштів до РФ стане проблематичним. Зменшення можливостей ухилятися від санкцій. Наразі режим санкцій часто дає російським компаніям змогу обійти фінансові санкції, наприклад структуруючи транзакцію через російський банк, який не потрапив під санкції. Внесення РФ як держави до чорного списку ліквідує такі "безпечні притулки" та свободи.

Зазначимо, міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) заборонила Росії брати участь у своїх поточних та майбутніх проєктах.

Раніше Верховна Рада закликала цю організацію все ж таки призупинити членство Росії в ній самій і попросити зробити те ж саме регіональні органи, створені по типу FATF. Із аналогічним закликом звернувся до неї і Національний банк України.