Минус $660 млн за месяц: международные резервы Украины продолжают снижаться

По состоянию на 1 августа 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37 231,9 млн дол. США. В июле они снизились на 1,8%, или более чем на $600 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Что повлияло на уменьшение валютных резервов

Отмечается, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров.

Так, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 3 305,0 млн дол. США.

Согласно данным регулятора, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 185 млн дол. США, из которых:

77,0 млн дол. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

70,5 млн дол. США – выплаты по государственным деривативам;

20,1 млн дол. США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

17,4 млн дол. США – уплата другим международным кредиторам.

Сколько денег поступило

В то же время, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2 482,7 млн. дол. США. Из этой суммы:

2 197,0 млн. дол. США от Международного валютного фонда;

285,7 млн. дол. США – от размещения валютных ОВГЗ.

В НБУ напоминают, что в начале августа Украина получила грант от Соединенных Штатов Америки в размере $3,9 млрд долларов, благодаря чему международные резервы превысили 40 млрд дол. США.

В целом, с 2022 по 2024 годы Украина получила $73,573 млрд от международных партнеров, из которых на 2024 год приходится $16,020 млрд. Эти средства играют критически важную роль в обеспечении устойчивости государственного управления и финансовой стабильности страны.

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2024 года международные резервы Украины составляли 37 894,2 млн дол. США. В июне они снизились на $1,14 млрд (2,9%).

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