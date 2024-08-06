Мінус $ 660 млн за місяць: міжнародні резерви України продовжують знижуватися

Станом на 1 серпня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37 231,9 млн дол. США. У липні вони знизилися на 1,8%, або на понад $600 млн.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Що вплинуло на зменшення валютних резервів

Зазначається що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів.

Так, чистий продаж валюти НБУ в червні становив 3 305,0 млн дол. США.

Згідно даних регулятора, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 185,0 млн дол. США, з яких:

77,0 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

70,5 млн дол. США – виплати за державними деривативами;

20,1 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

17,4 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Скільки грошей надійшло

Водночас, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 482,7 млн дол. США. З цієї суми:

2 197,0 млн дол. США від Міжнародного валютного фонду;

285,7 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.

В НБУ нагадують, що на початку серпня Україна отримала грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі $ 3,9 млрд доларів, завдяки чому наразі міжнародні резерви перевищили 40 млрд дол. США.

Загалом, з 2022 по 2024 роки, Україна отримала $73,573 млрд від міжнародних партнерів, з яких на 2024 рік припадає $16,020 млрд. Ці кошти відіграють критично важливу роль у забезпеченні стійкості державного управління та фінансової стабільності країни.

Зауважимо, станом на 1 липня 2024 року міжнародні резерви України становили 37 894,2 млн дол. США. У червні вони знизилися на на $1,14 млрд (2,9%).

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