- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ аннулировал лицензию сети валютных обменников за плохую репутацию
Национальный банк Украины аннулировал лицензию на осуществление обмена наличной валюты, выданную ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что лицензия аннулирована, учитывая наличие у ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп" и его владельца существенного участия признака небезупречной деловой репутации.
В пресс-службе регулятора уточняют, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 августа 2024 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Оно вступает в силу 20 августа 2024 года.
По данным youcontrol, ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп" было зарегистрировано в мае 2019 года в Киевской области.
Среди конечных бенефициаров компании указаны Артём Шишенко и Олег Коротенко, которым принадлежат по 50% уставного капитала.
По состоянию на 1 августа эта компания имела два пункта обмена валюты в Киевской области и один во Львове.
Как сообщалось, ранее НБУ принял решение аннулировать лицензию ООО "Финансовая компания "Артем" на осуществление валютных сделок в части торговли валютой.
Также регулятор аннулировал лицензию одесского ООО "Финод", занимающегося обменом валют. У компании было более 400 обменников в 16 областях Украины.
Напомним, количество участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось с 990 (по состоянию на 30 июня 2024 г.) до 963 (по состоянию на 31 июля 2024 г.). Количество банков осталось неизменным – 62.