НБУ аннулировал лицензию сети валютных обменников за плохую репутацию

Национальный банк Украины аннулировал лицензию на осуществление обмена наличной валюты, выданную ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что лицензия аннулирована, учитывая наличие у ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп" и его владельца существенного участия признака небезупречной деловой репутации.

В пресс-службе регулятора уточняют, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 19 августа 2024 года.

Оно вступает в силу 20 августа 2024 года.

По данным youcontrol, ООО "Экспресс каренсы эксчендж групп" было зарегистрировано в мае 2019 года в Киевской области.

Среди конечных бенефициаров компании указаны Артём Шишенко и Олег Коротенко, которым принадлежат по 50% уставного капитала.

По состоянию на 1 августа эта компания имела два пункта обмена валюты в Киевской области и один во Львове.

Как сообщалось, ранее НБУ принял решение аннулировать лицензию ООО "Финансовая компания "Артем" на осуществление валютных сделок в части торговли валютой.

Также регулятор аннулировал лицензию одесского ООО "Финод", занимающегося обменом валют. У компании было более 400 обменников в 16 областях Украины.

Напомним, количество участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось с 990 (по состоянию на 30 июня 2024 г.) до 963 (по состоянию на 31 июля 2024 г.). Количество банков осталось неизменным – 62.