НБУ анулював ліцензію мережі валютних обмінників за погану репутацію

Національний банк України анулював ліцензію на здійснення обміну готівкової валюти, видану ТОВ "Експрес каренси ексчендж груп".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що ліцензію анульовано з огляду на наявність у ТОВ "Експрес каренси ексчендж груп" та його власника істотної участі ознаки небездоганної ділової репутації.

У пресслужбі регулятора уточнюють, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 серпня 2024 року.

Воно набирає чинності 20 серпня 2024 року.

За даними youcontrol, ТОВ "Експрес каренси ексчендж груп" було зареєстровано у травні 2019 року у Київській області.

Серед кінцевих бенефіціарів компанії вказані Артем Шишенко та Олег Коротенко, яким належать по 50% статутного капіталу.

Станом на 1 серпня ця компанія мала два пункти обміну валюти на Київщині та один у Львові.

Як повідомлялося, раніше НБУ ухвалив рішення анулювати ліцензію ТОВ "Фінансова компанія "Артем" на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютою.

Також регулятор анулював ліцензію одеського ТОВ "Фінод", яке займається обміном валют. Компанія мала понад 400 обмінників у 16 областях України.

Нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 990 (станом на 30 червня 2024 року) до 963 (станом на 31 липня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62.