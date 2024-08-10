З фінансового ринку України пішли одразу 27 компаній у липні

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 990 (станом на 30 червня 2024 року) до 963 (станом на 31 липня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Поменшало ломбардів та страховиків

Зазначається, що із реєстрів виключено 11 фінансових компаній, одного страховика та два ломбарди примусово, за ініціативою заявника – вісім страховиків та шість кредитних спілок.

Водночас одну колекторську компанію включено до Державного реєстру фінансових установ.

Також протягом липня одній фінансовій компанії та одному страховику анульовано всі ліцензії примусово, ще 13 фінансовим компаніям, восьми страховикам, двом ломбардам та шести кредитним спілкам – добровільно (на підставі поданих ними заяв). 25 фінансовим компаніям та двом страховикам НБУ погодив звуження обсягу ліцензії.

Про фінансовий ринок за підсумком липня

За даними регулятора, станом на 31 липня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

537 фінансових компаній (у червні було 548),

69 страховиків non-life (було 78),

12 life-страховиків (кількість не змінилася),

один страховик зі спеціальним статусом,

114 ломбардів (було 116),

114 кредитних спілок (було 120),

1 лізингодавець (кількість не змінилася),

40 страхових брокерів (кількість не змінилася),

75 колекторських компаній (було 74).

Кількість визнаних банківських та небанківських фінансових груп не змінилася – 18 та 30 відповідно.

Наразі на платіжному ринку діє 17 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (було 18), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють:

18 платіжних установ (було 20),

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (без змін);

один банк ‒ емітент електронних грошей (без змін);

один оператор поштового зв’язку (без змін).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 45 комерційних агентів (було 44) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (було 36).

Нагадаємо, протягом червня кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 990 (із 1014 у травні), а кількість банків скоротилася на один – до 62.

27 червня 2024 року НБУ відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі банк" та виключив відомості про нього із Державного реєстру банків.