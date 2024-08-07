НБУ відреагував на блокування в ЄС розрахунків українського бізнесу з частково окупованих областей: що саме радить

Національний банк України просить українські банки сприяти вирішенню проблем із розрахунками за зовнішньоекономічними контрактами клієнтів, зареєстрованих на території областей України, частково окупованих Росією.

Як повідомляє регулятор, така рекомендація міститься в його листі до банків та банківськіх асоціацій. У ньому Нацбанк зазначає, що українські компанії та бізнес-асоціації звертаються до нього щодо блокування чи відмови іноземних банків, насамперед європейських, від проведення платежів в/з України за зовнішньоекономічними контрактами.

При цьому іноземні банки блокують операції за участю юросіб, зареєстрованих на території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, незалежно від того, чи перебуває відповідний населений пункт під російською окупацією чи під контролем України.

В НБУ пояснюють це тим, що іноземні банки не мають достовірного джерела даних про статус таких територій України. Відповідно, необхідна додаткова комунікація українських банків щодо цього питання з іноземними банками. Однак здебільшого іноземні банки не пояснюють, чому саме блокують розрахунки, посилаючись на вимоги внутрішньої політики і процедур комплаєнс.

На думку українського регулятора, невиконання платежу може бути пов’язане з санкційними обмеженнями, зокрема секторальними санкціями Єврооюзу щодо непідконтрольних Україні територій чотирьох областей, а також вимогами міжнародних стандартів та національного законодавства інших країн з питань фінансового моніторингу, управління ризиками тощо.

Такий де-ріскінг з боку іноземних банків щодо українських суб’єктів господарювання в НБУ вважають необґрунтованим. Там нагадують, що з метою усунення перешкод під час розрахунків за зовнішньоекономічними договорами розроблені і наразі доступні такі ресурси для здійснення іноземними банками комплаєнс-перевірок:

☑️ оперативно оновлювана англомовна сторінка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з переліком окупованих населених пунктів України у форматі xlsx, який спрощує інтеграцію в банківські системи (наразі ведеться робота над забезпеченням можливості завантаження довідки про статус певного населеного пункту англійською мовою);

☑️ оновлені запитання й відповіді на сайті Єврокомісії щодо виконання регламентів Ради ЄС стосовно санкційних обмежень щодо тимчасово окупованих територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, де, зокрема зазначено підконтрольність Україні міст Запоріжжя і Херсон та гіперпосилання на цільову сторінку Мінреінтеграції.

Що радять робити у Нацбанку

НБУ рекомендує банкам, які обслуговують клієнтів, які зареєстровані на території частково окупованих регіонів або стикаються з проблемами під час розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, комунікувати з іноземними банком-кореспондентом та/або обслуговуючим банком контрагента клієнта.

Зокрема, перед ініціюванням платежу радять попередньо зв'язатися засобами електронного зв’язку з уповноваженим підрозділом відповідного банку-партнер для пояснення змісту операції та надання додаткової інформації чи документів щодо української компанії та платежу з урахуванням роз’яснення Єврокомісії.

Щодо вихідних платежів НБУ радить зазначати у відповідних полях платіжного повідомлення вичерпну інформацію стосовно підконтрольності Україні населеного пункту, де зареєстрований клієнт-платник, посилання на згадане роз’яснення та на цільову сторінку сайту Мінреінтеграції.

Щодо платежів на користь українського клієнта регулятор радить надавати клієнту аналогічні інструкції для подальшої комунікації його контрагента з обслуговуючим банком та банком-кореспондентом.

У разі блокування коштів за платіжною операцією клієнта чи на користь клієнта НБУ закликає звертатися до банку, який заблокував платіж, щодо з’ясування підстав відмови та узгодження обсягу додаткових заходів чи інформації, необхідних для його проведення.

Українські банки протягом місяця мають відзвітувати регулятору про результати вжитих заходів (включно з переліком відповідних клієнтів, залучених банків, виявлених підстав для блокування/відмови, статусом прийнятого іноземним банком рішення щодо платежу/перегляду вжитих заходів), а також про проблемні питання, виявлені під час комунікації з банками-партнерами, та пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення.

Нагадаємо, що Росія оголосила своїми територіями згадані чотири області України 30 вересня 2022 року - на додачу до Криму й Севастополя, анексованих ще в 2014 році. Російська влада розглядає ці чотири регіони як території РФ у повному обсязі, хоча не контролює повністю жоден з них.

Найбільшу частку під російською окупацією має Луганська область, у якій підконтрольними Україні залишаються лише декілька сіл у північно-західній частині. За даними Луганської обладміністрації на початок серпня, в них залишалося лише 30 мирних мешканців.

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