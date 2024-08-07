НБУ отреагировал на блокирование в ЕС расчетов украинского бизнеса из частично оккупированных областей: что советует

Национальный банк Украины просит украинские банки содействовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных на территории областей Украины, частично оккупированных Россией.

Как сообщает регулятор, такая рекомендация содержится в его письме к банкам и банковским ассоциациям. В нем Нацбанк отмечает, что украинские компании и бизнес-ассоциации обращаются к нему по поводу блокирования или отказа иностранных банков, прежде всего европейских, от проведения платежей в/из Украины по внешнеэкономическим контрактам.

При этом иностранные банки блокируют операции с участием юрлиц, зарегистрированных на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, независимо от того, находится ли соответствующий населенный пункт под российской оккупацией или под контролем Украины.

В НБУ объясняют это тем, что у иностранных банков нет достоверного источника данных о статусе таких территорий Украины. Соответственно, необходима дополнительная коммуникация украинских банков по этому вопросу с иностранными банками. Однако в большинстве своем иностранные банки не объясняют, почему именно блокируют расчеты, ссылаясь на требования внутренней политики и процедур комплаенса.

По мнению украинского регулятора, невыполнение платежей может быть связано с санкционными ограничениями, в частности, секторальными санкциями Евросоюза в отношении неподконтрольных Украине территорий четырех областей, а также требованиями международных стандартов и национального законодательства других стран по вопросам финансового мониторинга, управления рисками и тому подобного.

Такой де-рискинг со стороны иностранных банков по отношению к украинским субъектам хозяйствования в НБУ считают необоснованным. Там напоминают, что с целью устранения препятствий при расчетах по внешнеэкономическим договорам разработаны и доступны такие ресурсы для осуществления иностранными банками комплаенс-проверок:

☑️ оперативно обновляемая англоязычная страница Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий с перечнем оккупированных населенных пунктов Украины в формате xlsx, который упрощает интеграцию в банковские системы (ныне ведется работа по обеспечению возможности загрузки справки о статусе определенного населенного пункта на английском языке);

☑️ обновленные вопросы и ответы на сайте Еврокомиссии относительно выполнения регламентов Совета ЕС по санкционным ограничениям относительно оккупированных территорий Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, где, в частности, указана подконтрольность Украине городов Запорожье и Херсон и гиперссылка на целевую страницу Минреинтеграции.

Что советуют делать в Нацбанке

НБУ рекомендует банкам, обслуживающим клиентов, зарегистрированным на территории частично оккупированных регионов или сталкивающимся с проблемами при расчетах по внешнеэкономическим контрактам, коммуницировать с иностранным банком-корреспондентом и/или обслуживающим банком контрагента клиента.

В частности, перед инициированием платежа советуют предварительно связаться средствами электронной связи с уполномоченным подразделением соответствующего банка-партнера для объяснения сути операции и предоставления дополнительной информации или документов относительно украинской компании и платежа с учетом разъяснения Еврокомиссии.

Что касается исходных платежей, НБУ советует указывать в соответствующих полях платежного сообщения исчерпывающую информацию о подконтрольности Украине населенного пункта, где зарегистрирован клиент-плательщик, ссылку на упомянутое разъяснение и на целевую страницу сайта Минреинтеграции.

Что касается платежей в пользу украинского клиента, то регулятор советует предоставлять клиенту аналогичные инструкции для дальнейшей коммуникации его контрагента с обслуживающим банком и банком-корреспондентом.

В случае блокирования средств по платежной операции клиента или в пользу клиента НБУ призывает обращаться в банк, заблокировавший платеж, за выяснением оснований для отказа и согласованием объема дополнительных мер или информации, необходимых для его проведения.

Украинские банки в течение месяца должны отчитаться регулятору о результатах принятых мер (включая перечень соответствующих клиентов, привлеченных банков, выявленных оснований для блокирования/отказа, статус принятого иностранным банком решения по платежу/пересмотру принятых мер), а также о проблемных вопросах, выявленных в ходе коммуникации с банками-партнерами и предложениях по возможным путям их решения.

Напомним, что Россия объявила своими территориями упомянутые четыре области Украины 30 сентября 2022 года — в дополнение к Крыму и Севастополю, аннексированным еще в 2014 году. Российские власти рассматривают эти четыре региона как территории РФ в полном объеме, хотя не контролируют полностью ни один из них.

Наибольшую часть под российской оккупацией имеет Луганская область, в которой подконтрольными Украине остаются лишь несколько сел в северо-западной части. По данным Луганской обладминистрации на начало августа, в них оставалось лишь 30 мирных жителей.

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