С финансового рынка Украины ушли сразу 27 компаний в июле

Количество участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось с 990 (по состоянию на 30 июня 2024 г.) до 963 (по состоянию на 31 июля 2024 г.). Количество банков осталось неизменным – 62.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Уменьшилось количество ломбардов и страховщиков

Отмечается, что из реестров исключены 11 финансовых компаний, один страховщик и два ломбарда принудительно, по инициативе заявителя – восемь страховщиков и шесть кредитных союзов.

Одновременно одна коллекторская компания включена в Государственный реестр финансовых учреждений.

Также в течение июля одной финансовой компании и одному страховщику аннулированы все лицензии принудительно, еще 13 финансовым компаниям, восьми страховщикам, двум ломбардам и шести кредитным союзам – добровольно (на основании поданных ими заявлений). 25 финансовым компаниям и двум страховщикам НБУ согласовал сужение объема лицензии.

О финансовом рынке по итогам июля

По данным регулятора, на 31 июля на рынке небанковских финансовых услуг работали:

537 финансовых компаний (в июне было 548),

69 страховщиков non-life (было 78),

12 life-страховщиков (количество не изменилось),

один страховщик со специальным статусом,

114 ломбардов (было 116),

114 кредитных союзов (было 120),

1 лизингодатель (количество не изменилось),

40 страховых брокеров (количество не изменилось),

75 коллекторских компаний (было 74).

Количество признанных банковских и небанковских финансовых групп не изменилось – 18 и 30 соответственно.

В настоящее время на платежном рынке действует 17 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 18), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают:

18 платежных учреждений (было 20),

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (без изменений);

один банк – эмитент электронных денег (без изменений);

один оператор почтовой связи (без изменений).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 45 коммерческих агентов (было 44) и 30 технологических операторов платежных услуг (было 36).

Напомним, в течение июня количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 990 (с 1014 в мае), а количество банков сократилось на один – до 62.

27 июня 2024 года НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари банк" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.