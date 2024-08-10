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С финансового рынка Украины ушли сразу 27 компаний в июле

НБУ
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Количество участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось с 990 (по состоянию на 30 июня 2024 г.) до 963 (по состоянию на 31 июля 2024 г.). Количество банков осталось неизменным – 62.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Уменьшилось количество ломбардов и страховщиков

Отмечается, что из реестров исключены 11 финансовых компаний, один страховщик и два ломбарда принудительно, по инициативе заявителя – восемь страховщиков и шесть кредитных союзов.

Одновременно одна коллекторская компания включена в Государственный реестр финансовых учреждений.

Также в течение июля одной финансовой компании и одному страховщику аннулированы все лицензии принудительно, еще 13 финансовым компаниям, восьми страховщикам, двум ломбардам и шести кредитным союзам – добровольно (на основании поданных ими заявлений). 25 финансовым компаниям и двум страховщикам НБУ согласовал сужение объема лицензии.

О финансовом рынке по итогам июля

По данным регулятора, на 31 июля на рынке небанковских финансовых услуг работали:

  • 537 финансовых компаний (в июне было 548),
  • 69 страховщиков non-life (было 78),
  • 12 life-страховщиков (количество не изменилось),
  • один страховщик со специальным статусом,
  • 114 ломбардов (было 116),
  • 114 кредитных союзов (было 120),
  • 1 лизингодатель (количество не изменилось),
  • 40 страховых брокеров (количество не изменилось),
  • 75 коллекторских компаний (было 74).

Количество признанных банковских и небанковских финансовых групп не изменилось – 18 и 30 соответственно.

В настоящее время на платежном рынке действует 17 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 18), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают:

  • 18 платежных учреждений (было 20),
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (без изменений);
  • один банк – эмитент электронных денег (без изменений);
  • один оператор почтовой связи (без изменений).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 45 коммерческих агентов (было 44) и 30 технологических операторов платежных услуг (было 36).

Фото 2 — С финансового рынка Украины ушли сразу 27 компаний в июле

Напомним, в течение июня количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 990 (с 1014 в мае), а количество банков сократилось на один – до 62.

27 июня 2024 года НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари банк" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.

Автор:
Светлана Манько