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С финансового рынка Украины ушли сразу 27 компаний в июле
Количество участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось с 990 (по состоянию на 30 июня 2024 г.) до 963 (по состоянию на 31 июля 2024 г.). Количество банков осталось неизменным – 62.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Уменьшилось количество ломбардов и страховщиков
Отмечается, что из реестров исключены 11 финансовых компаний, один страховщик и два ломбарда принудительно, по инициативе заявителя – восемь страховщиков и шесть кредитных союзов.
Одновременно одна коллекторская компания включена в Государственный реестр финансовых учреждений.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также в течение июля одной финансовой компании и одному страховщику аннулированы все лицензии принудительно, еще 13 финансовым компаниям, восьми страховщикам, двум ломбардам и шести кредитным союзам – добровольно (на основании поданных ими заявлений). 25 финансовым компаниям и двум страховщикам НБУ согласовал сужение объема лицензии.
О финансовом рынке по итогам июля
По данным регулятора, на 31 июля на рынке небанковских финансовых услуг работали:
- 537 финансовых компаний (в июне было 548),
- 69 страховщиков non-life (было 78),
- 12 life-страховщиков (количество не изменилось),
- один страховщик со специальным статусом,
- 114 ломбардов (было 116),
- 114 кредитных союзов (было 120),
- 1 лизингодатель (количество не изменилось),
- 40 страховых брокеров (количество не изменилось),
- 75 коллекторских компаний (было 74).
Количество признанных банковских и небанковских финансовых групп не изменилось – 18 и 30 соответственно.
В настоящее время на платежном рынке действует 17 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 18), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).
В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают:
- 18 платежных учреждений (было 20),
- 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (без изменений);
- один банк – эмитент электронных денег (без изменений);
- один оператор почтовой связи (без изменений).
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 45 коммерческих агентов (было 44) и 30 технологических операторов платежных услуг (было 36).
Напомним, в течение июня количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 990 (с 1014 в мае), а количество банков сократилось на один – до 62.
27 июня 2024 года НБУ отозвал банковскую лицензию у АО "Альпари банк" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков.