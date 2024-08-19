Страхова компанія, пов’язана з колишнім мером Чернігова, вирішила піти з ринку

Національний банк України надав дозвіл ПрАТ "Страхова компанія Грандвіс" на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 серпня 2024 року.

Як повідомляють в НБУ, 9 серпня акціонери вирішили закрити страхову компанію.

Після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля ПрАТ "Страхова компанія Грандвіс" зобов’язане звернутися до регулятора із заявою про анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

"Грандвіс" належить колишній дружині ексмера Чернігова

Як зауважують в НБУ, відповідно до поданої ПрАТ "Страхова компанія Грандвіс" звітності за перше півріччя 2024 року страховий портфель компанії формувався за рахунок платежів за договорами КАСКО – 86%, страхування відповідальності – 8%, страхування здоров’я – 4%.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 1 242 тис. грн, сформовані страхові резерви – 574 тис. грн.

Страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 179 тис. грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,01%

За даними youcontrol, ПрАТ "Страхова компанія Грандвіс” зареєстрована у 1995 році у Чернігові, а його кінцевим бенефіціарам є Ірина Атрошенко (колишня дружина ексмера Чернігова Владислава Атрошенка). Вона отримала бізнес після розлучення.

Нагадаємо, кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 990 (станом на 30 червня 2024 року) до 963 (станом на 31 липня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною – 62.

Раніше Національний банк надав дозвіл ТДВ “СК “Варто” на добровільний вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку. ТДВ “СК “Астрамед” та АТ “СК “ІНГО Життя” на підставі власних заяв Національний банк анулював ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключив з Державного реєстру фінансових установ.