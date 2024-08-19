Страховая компания, связанная с бывшим мэром Чернигова, решила уйти с рынка

Национальный банк Украины предоставил разрешение ЧАО "Страховая компания Грандвис" на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 августа 2024 года.

Как сообщают в НБУ, 9 августа акционеры решили закрыть страховую компанию.

После завершения процедуры выхода из рынка путем выполнения страхового портфеля ЧАО "Страховая компания Грандвис" обязано обратиться к регулятору с заявлением об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности.

"Грандвис" принадлежит бывшей жене экс-мера Чернигова

Как отмечают в НБУ, согласно представленной ЧАО "Страховая компания Грандвис" отчетности за первое полугодие 2024 года страховой портфель компании формировался за счет платежей по договорам КАСКО – 86%, страхование ответственности – 8%, страхование здоровья – 4%.

Объем страховых премий компании в указанном периоде составил 1242 тыс. грн, сформированные страховые резервы – 574 тыс. грн.

Страховщик уплатил страховые возмещения в объеме 179 тыс. грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,01%.

По данным youcontrol, ЧАО "Страховая компания Грандвис" зарегистрировано в 1995 году в Чернигове, а его конечным бенефициаром является Ирина Атрошенко (бывшая жена экс-мера Чернигова Владислава Атрошенко ). Она получила бизнес после развода.

Напомним, количество участников небанковского финансового рынка в июле уменьшилось с 990 (по состоянию на 30 июня 2024 г.) до 963 (по состоянию на 31 июля 2024 г.). Количество банков осталось неизменным – 62.

Ранее Национальный банк предоставил разрешение ОДО "СК "Варто" на добровольный выход с рынка путем выполнения страхового портфеля и согласовал план выхода с рынка. ОДО "СК "Астрамед" и АО "СК "ИНГО Жизнь" на основании собственных заявлений Национальный банк аннулировал лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений.