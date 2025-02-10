Предприниматели оформили 471 льготный кредит за неделю: о какой сумме идет речь

За прошедшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 471 льготный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн, из которых 270 кредитов на сумму около 0,6 млрд грн были предоставлены банками государственного сектора экономики.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Основные цифры кредитования

С начала 2025 года в рамках программы "5-7-9" предприниматели получили 2,12 тыс. кредитов на общую сумму 6,8 млрд грн, из которых 1357 кредитов на 3,2 млрд грн были предоставлены банками государственного сектора экономики.

Во время военного положения в Украине было выдано 71,05 тыс. кредитов на 277,2 млрд грн, из которых 52,47 тыс. кредиты на 138,9 млрд грн – банками государственного сектора.

По состоянию на 10 февраля 2025:

33,79 млрд грн – на инвестиционные цели;

70,11 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

41,36 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

32,15 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

1,89 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

57,43 млрд грн – на антивоенные цели;

26,97 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 105,82 тыс. кредитных договоров на 366,9 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 72, 94 тыс. договоров на 165,5 млрд. гривен.

5-7-9: условия программы

"Доступные кредиты 5-7-9%" – это программа, запущенная в феврале 2020 года и предназначенная для поддержки малых и средних предприятий, получающих до 50 млн грн прибыли в год.

Эти средства можно потратить на:

покупку новых или подержанных средств на предприятии;

модернизацию имеющихся средств;

строительство, реконструкцию или ремонт в помещениях, где ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений);

пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и на похожие цели.

Процентные ставки распределены следующим образом:

5% годовых предназначены для бизнесов, выручка которых составляет до 25 млн грн, и которые должны создать по меньшей мере два рабочих места в течение первого квартала;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, без условия относительно рабочих мест;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн. гривен.

О кредитовании

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.

Напомним, кредитование растет более года как в корпоративном, так и розничном сегментах. Чистый кредитный портфель бизнеса за 2024 год вырос на 21%, а портфель населения – на 39%.

Добавим, банки сохраняют оптимистичный настрой по кредитованию : они отмечают увеличение спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.