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Підприємці оформили 471 пільговий кредит за тиждень: на яку суму
Протягом минулого тижня в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали 471 пільговий кредит на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 270 кредитів на суму близько 0,6 млрд грн були надані банками державного сектора економіки.
Про це інформує Урядовий портал.
Основні цифри кредитування
З початку 2025 року в рамках програми "5-7-9" підприємці отримали 2,12 тис. кредитів на загальну суму 6,8 млрд грн, з яких 1 357 кредитів на 3,2 млрд грн були надані банками державного сектору економіки.
Під час воєнного стану в Україні було видано 71, 05 тис. кредитів на 277,2 млрд грн, з яких 52, 47 тис. кредити на 138,9 млрд грн — банками державного сектору.
Станом на 10 лютого 2025 року:
- 33,79 млрд грн – на інвестиційні цілі;
- 70,11 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
- 41,36 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
- 32,15 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
- 1,89 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
- 57,43 млрд грн – на антивоєнні цілі;
- 26,97 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту програми підписано 105, 82 тис. кредитних договорів на 366,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 72, 94 тис. договорів на 165,5 млрд гривень.
5-7-9: умови програми
"Доступні кредити 5-7-9%" – це програма, запущена в лютому 2020 року й призначена для підтримки малих та середніх підприємств, які отримують до 50 млн грн прибутку на рік.
Ці кошти можна витратити на:
- купівлю нових або вживаних засобів для підприємства;
- модернізацію наявних засобів;
- будівництво, реконструкцію чи ремонт у приміщеннях, де ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень);
- поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проєкту та на схожі цілі.
Відсоткові ставки розподілено таким чином:
- 5% річних призначено для бізнесів, виручка яких становить до 25 млн грн, і які мають створити щонайменше два робочих місця протягом першого кварталу;
- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, без умови щодо робочих місць;
- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.
Про кредитування
Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.
Нагадаємо, кредитування зростає понад рік як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Чистий кредитний портфель бізнесу за 2024 рік зріс на 21%, а портфель населення – на 39%.
Додамо, банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування: вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.