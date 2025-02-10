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Підприємці оформили 471 пільговий кредит за тиждень: на яку суму

Підприємці оформили 471 пільговий кредит за тиждень: на яку суму
З початку 2025 року в рамках програми "5-7-9" підприємці отримали 2,12 тис. кредитів

Протягом минулого тижня в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%” підприємці отримали 471 пільговий кредит на загальну суму 1,6 млрд грн, з яких 270 кредитів на суму близько 0,6 млрд грн були надані банками державного сектора економіки.

Про це інформує Урядовий портал. 

Основні цифри кредитування

З початку 2025 року в рамках програми "5-7-9" підприємці отримали 2,12 тис. кредитів на загальну суму 6,8 млрд грн, з яких 1 357 кредитів на 3,2 млрд грн були надані банками державного сектору економіки.

Під час воєнного стану в Україні було видано 71, 05 тис. кредитів на 277,2 млрд грн, з яких 52, 47 тис. кредити на 138,9 млрд грн — банками державного сектору.

Станом на 10 лютого 2025 року:

  • 33,79 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 70,11 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
  • 41,36 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 32,15 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 1,89 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
  • 57,43 млрд грн – на антивоєнні цілі;
  • 26,97 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 105, 82 тис. кредитних договорів на 366,9 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 72, 94 тис. договорів на 165,5 млрд гривень.

5-7-9: умови програми

"Доступні кредити 5-7-9%" – це програма, запущена в лютому 2020 року й призначена для підтримки малих та середніх підприємств, які отримують до 50 млн грн прибутку на рік.

Ці кошти можна витратити на:

  • купівлю нових або вживаних засобів для підприємства;
  • модернізацію наявних засобів;
  • будівництво, реконструкцію чи ремонт у приміщеннях, де ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень);
  • поповнення обігових коштів до 25% від вартості інвестиційного проєкту та на схожі цілі.

Відсоткові ставки розподілено таким чином:

  • 5% річних призначено для бізнесів, виручка яких становить до 25 млн грн, і які мають створити щонайменше два робочих місця протягом першого кварталу;
  • 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, без умови щодо робочих місць; 
  • 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн гривень.

Про кредитування

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.

Нагадаємо, кредитування зростає понад рік як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Чистий кредитний портфель бізнесу за 2024 рік зріс на 21%, а портфель населення – на 39%.

Додамо, банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування: вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців. 

Автор:
Ольга Опенько