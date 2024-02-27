РФ ведет переговоры с Китаем о получении кредитов в юанях

Министерство финансов России обсуждало со своими китайскими коллегами возможность получения кредитов в юанях, но окончательное решение пока еще не принято.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментариях российским СМИ, пишет Reuters.

"Переговоры с китайскими партнерами ведутся уже давно. Пока решения нет", – сказал Силуанов.

Он добавил, что "эта тема обсуждалась в конце прошлого года на межведомственном диалоге".

По словам Силуанова, Москва готова начать тестирование расчетов в цифровых валютах с Китаем или странами Евразийского экономического союза и продвигать эту идею у своих партнеров.

Он повторил позицию России, что какие-либо действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ в Москве.

Европейский Союз и Большая семерка (G7) заморозили около 300 миллиардов евро (323 миллиарда долларов) активов российского центрального банка после вторжения Москвы в Украину в 2022 году. ЕС и G7 обсуждают, можно ли и как использовать эти средства для восстановления Украины.

"Мы выполняем решения западных стран: мы заморозили не меньше, чем они", - подчеркнул Силуанов.

Российский министр финансов отметил, что российский бюджет "под контролем", а доходы в этом году немного превысят ожидаемые. По его словам, расходы были медленнее, чем в прошлом году, благодаря более строгому контролю за авансовыми платежами и обоснованию расходов.

Треть всех расходов бюджета РФ уйдет на войну

Заметим, на фоне уменьшения доходов российские власти будут вынуждены искать дополнительные источники наполнения бюджета из-за огромных военных расходов.

Война, развязанная страной-агрессором РФ, негативно влияет на российскую экономику. Рубль обесценивается, а инфляция ускоряется. Поскольку РФ увеличивает расходы на оборону, риск перегрева русской экономики остается достаточно высоким.

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Расходы на армию и ОПК составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.

На оборону потратят 10,775 трлн рублей (120 млрд долларов). Это на 70% больше, чем в 2023, и втрое выше показателей довоенного 2021 года.

Доля военных расходов в бюджете 2024 достигнет 29,5%. В 2023 году это было 19%, а в 2022 - 17%.

Кроме того, 3,338 трлн рублей Россия потратит по статье "национальная безопасность" (бюджет МВД, Росгвардии, спецслужб). Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.

Но на рекордном уровне останется финансирование государственной пропаганды – 121,3 млрд. рублей.

Чтобы свести концы с концами, правительство пустит «под нож» расходы на поддержку национальной экономики: они снизятся с 4,125 до 3,889 трлн рублей.

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