Разведка Британии рассказала, где РФ возьмет деньги на финансирование войны

На фоне уменьшения доходов российские власти будут вынуждены искать дополнительные источники дохода бюджета из-за огромных военных расходов.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что у российского правительства есть амбициозные планы по увеличению расходов на 26% в 2024 году.

Правительство РФ ожидает увеличения доходов на 22%, при этом доходы от нефти и газа, как прогнозируется, увеличатся почти на 25%.

Как отмечают в разведке Британии, правительству РФ придется сократить свои отчисления в Фонд национального благосостояния и увеличить налоги и внутренний долг на финансирование запланированных расходов.

"Такая политика почти наверняка негативно повлияет на экономику в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поддерживая инфляционное давление или ограничивая будущий экономический рост", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что Фонд национального благосостояния якобы предназначен для долгосрочного экономического благосостояния россиян, но все чаще используется для финансирования войны в Украине, поэтому он уже уменьшился на 10% в 2023 году.

Треть всех расходов бюджета РФ уйдет на войну

Война, развязанная страной-агрессором РФ, негативно влияет на российскую экономику. Рубль обесценивается, а инфляция ускоряется. Поскольку РФ увеличивает расходы на оборону, риск перегрева русской экономики остается достаточно высоким.

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал закон о рекордном военном бюджете России. Расходы на армию и ОПК составят впервые с советских времен треть всех расходов страны.

На оборону потратят 10,775 трлн рублей (120 млрд долларов). Это на 70% больше, чем в 2023, и втрое выше показателей довоенного 2021 года.

Доля военных расходов в бюджете 2024 достигнет 29,5%. В 2023 году это было 19%, а в 2022 - 17%.

Кроме того, 3,338 трлн рублей Россия потратит по статье "национальная безопасность" (бюджет МВД, Росгвардии, спецслужб). Таким образом, суммарно на силовые структуры будет израсходовано почти 40% бюджета.

При этом РФ урезает расходы на поддержку национальной экономики и малого бизнеса, финансирование образования и медицины будет заморожено.

Но на рекордном уровне останется финансирование государственной пропаганды – 121,3 млрд. рублей.

Чтобы свести концы с концами, правительство пустит «под нож» расходы на поддержку национальной экономики: они снизятся с 4,125 до 3,889 трлн рублей.