Коррупция подрывает эффективность армии РФ, – разведка Британии

Коррупция в армии страны-агрессора РФ значительно подрывает ее эффективность. Взятки дают или требуют за отпуск, воинское звание и избегание дисциплинарных наказаний за пьянство.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что 30 января российское независимое издание "Верстка" провело расследование, в ходе которого выявило схемы коррупции и систему взяточничества среди российских военных и их командиров.

"Взятки получали или требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, сертификация физической подготовки, военный ранг, водительские права и избегание дисциплинарных мер против солдат, использующих смартфоны или употребляющих алкоголь", - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что с началом полномасштабной войны в 2022 году набор "услуг" расширился путем включения справок о ранениях, наград за участие в так называемой "специальной военной операции" и избегания отправки на боевое задание.

В разведке Британии предполагают, что коррупция стала очень прибыльным делом для российских офицеров.

Издание "Верстка" также опубликовало актуальные прайсы на эти "услуги", которые колеблются от 40 тыс. рублей во избежание отправки на фронт до 1 миллиона рублей за больничный.

Кроме того, в разведке напомнили, что вопрос коррупции в российской армии является давней проблемой, а журналист Дмитрий Холодов, исследовавший военную коррупцию в 1990-х годах, был убит в Москве в 1994 году.

"Вероятно коррупция значительно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь отдаленная вероятность того, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции", - предположили в разведке.

Россия идет ко дну

В ежегодном Индексе восприятия коррупции от Transparency International Россия установила очередной антирекорд, побив свой отрицательный показатель.

В списке из 180 стран Россия занимает 141 место.

Как отмечено в докладе, откат от демократии и ослабление судебной системы сводят на нет борьбу с коррупцией, поскольку полиция, прокуратура и суды не в состоянии привлечь виновных к ответственности.