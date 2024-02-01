РФ усиливает контроль над "вагнеровцами", - разведка Британии

Подразделения ЧВК "Вагнер" были включены в командную структуру "Росгвардии". Это, вероятно, свидетельствует об усилении контроля за боевиками со стороны правоохранительных структур РФ.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что "Росгвардия" пополнилась тремя десантно-штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер".

Кроме того, 5 декабря 2023 г. российский диктатор Владимир Путин подписал закон, согласно которому "Росгвардии" предоставлено право формировать собственные добровольческие подразделения.

Как предполагают в разведке Британии, "Росгвардия", вероятно, направит свои новые добровольческие отряды в Украину и Африку. Они предлагают добровольцам контракты на 6 месяцев для службы в Украине и на 9 месяцев – в Африке.

"Включение бывших десантно-штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" в добровольческий корпус "Росгвардии", скорее всего, указывает на успешное подчинение боевиков и усиление контроля российских властей над наемниками", - предполагают в разведке.

Бывшие "зеки" становятся правоохранителями

Напомним, "Росгвардия" начала принимать на работу бывших наемников ЧВК "Вагнер" из числа получивших помилование заключенных.

При этом, бывшие заключенные вовлекаются в службу в Росгвардии преимущественно на низкие должности, и это не предполагает включения их даже до среднего уровня офицеров.

Кроме того, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 4 августа подписал закон, позволяющий оснащать Росгвардию тяжелым вооружением.

По информации разведки Великобритании, это свидетельствует о том, что Кремль рассматривает Росгвардию как одну из основных опор безопасности режима. Аналитики сообщают, что такое решение было принято после неудачного мятежа "Вагнера".

"Это очень важный сигнал прежде всего для всех рашистов. Что такое Росгвардия? Это институция, которая создана для защиты режима внутри государства. Если он дает тяжелое вооружение Росгвардии, то это значит, что, в принципе, (в РФ – Delo.ua) делается ставка на будущее подавление мятежей. По кому должно стрелять это тяжелое вооружение, эти танки? Ну, собственно, прежде всего по гражданским москвичам", - объяснил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.