РФ посилює контроль над "вагнерівцями", - розвідка Британії

Підрозділи ПВК “Вагнер” були включені в командну структуру “Росгвардії”. Це, ймовірно, свідчить про посилення контролю над бойовиками з боку правоохоронних структур РФ.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що "Росгвардія" поповнилася трьома десантно-штурмовими загонами ПВК "Вагнер".

Крім того, 5 грудня 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, згідно з яким "Росгвардії" надано право формувати власні добровольчі підрозділи.

Як припускають у розвідці Британії, ймовірно, "Росгвардія" направить свої нові добровольчі загони в Україну та Африку. Вони пропонують добровольцям контракти на 6 місяців для служби в Україні та на 9 місяців - в Африці.

"Включення колишніх десантно-штурмових загонів ПВК "Вагнер" до добровольчого корпусу "Росгвардії", швидше за все, вказує на успішне підпорядкування бойовиків і посилення контролю російської влади над найманцями", - припускають у розвідці.

Колишні "зеки" стають правоохоронцями

Нагадаємо, "Росгвардія" почала приймати на роботу колишніх найманців ПВК "Вагнер" з-поміж ексув'язнених, які отримали помилування.

При цьому,колишні ув'язнені залучаються до служби в Росгвардії переважно на низькі посади, і це не передбачає включення їх навіть до середнього рівня офіцерів.

Крім того, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 4 серпня підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням.

За інформацією розвідки Великої Британії, це свідчить про те, що Кремль розглядає Росгвардію як одну з основних опор безпеки режиму. Аналітики повідомляють, що рішення посилити сили було прийнято після невдалого заколоту "Вагнера".

"Це дуже важливий сигнал насамперед для всіх рашистів. Що таке Росгвардія? Це інституція, яка створена для захисту режиму у середині держави. Якщо він дає важке озброєння Росгвардії, то це означає, що, в принципі, (у РФ – Delo.ua) робиться ставка на майбутнє придушення заколотів. По кому має стріляти це важке озброєння, ці танки? Ну, власне, насамперед по цивільних москвичах", - пояснив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.