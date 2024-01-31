Британська розвідка розповіла, як Росія планує замінити в’язнів, що воювали за контрактами

У 2023 році російська держава, швидше за все, повернулася до штатного найму за контрактом як основного джерела нових військових кадрів.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Російські військові припинили вербування в’язнів за короткостроковими контрактами з вересня 2023 року.

Тепер їм пропонуються стандартні контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії принаймні до закінчення терміну служби.

Згідно з повідомленням, ця зміна була внесена з метою вирішення суспільних дискусій в Росії, оскільки короткострокові контракти із засудженими викликали деякі суспільні суперечки, зокрема щодо повторного вчинення злочинів особами, які повертаються, та коротких турів ув’язнених у порівнянні з безстроково мобілізованими резервістами.

Дуже ймовірно, що вербування в’язнів на короткий термін було відповіддю на негайний тиск вербування військових на початку конфлікту.

Додамо, за даними британської розвідки, протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян (убитими і пораненими) в Україні зросла майже на 300 осіб на добу порівняно з 2022 роком.