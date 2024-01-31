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Британская разведка рассказала, как Россия планирует заменить воевавших по контрактам заключенных
В 2023 году российское государство, скорее всего, вернулось в штатный наем по контракту в качестве основного источника новых военных кадров.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Российские военные прекратили вербовку заключенных по краткосрочным контрактам с сентября 2023 года.
Теперь им предлагаются стандартные контракты на военную службу, предусматривающие согласие на службу в армии, по крайней мере, до истечения срока службы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Согласно сообщению, это изменение было внесено с целью разрешения общественных дискуссий в России, поскольку краткосрочные контракты с осужденными вызвали некоторые общественные споры, в частности о повторном совершении преступлений возвращаемыми лицами и коротких туров заключенных по сравнению с бессрочно мобилизованными резервистами.
Очень вероятно, что вербовка заключенных на короткий срок была ответом на немедленное давление вербовки военных в начале конфликта.
Добавим, по данным британской разведки, в течение 2023 года среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине выросло почти на 300 человек в сутки по сравнению с 2022 годом.