Корупція підриває ефективність армії РФ, - розвідка Британії

Корупція в армії країни-агресора РФ значно підриває її ефективність. Хабарі дають або вимагають за відпустку, військове звання та уникнення дисциплінарних покарань за пияцтво.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 30 січня російське незалежне видання "Верстка" провело розслідування, під час якого виявило схеми корупції та систему хабарництва серед російських військових та їхніх командирів.

"Хабарі отримували чи вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, сертифікація фізичної підготовки, військовий ранг, водійські права та уникнення дисциплінарних заходів проти солдатів, які використовують смартфони або вживають алкоголь", - зауважують у розвідці Британії.

Там додають, що з початком повномасштабної війни у 2022 році набір "послуг" розширився шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у так званій "спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.

У розвідці Британії припускають, що корупція стала дуже прибутковою справою для російських офіцерів.

Видання "Верстка" також опублікувало актуальні прайси на ці "послуги", які коливаються від 40 тис. рублів для уникнення відправлення на фронт до 1 мільйона рублів за лікарняний лист.

Крім цього, у розвідці нагадали, що питання корупції в російській армії є давньою проблемою, а журналіст Дмитро Холодов, який досліджував військову корупцію в 1990-х роках, був убитий в Москві в 1994 році.

"Ймовірно, корупція значно підриває ефективність російської армії. Існує лише віддалена ймовірність того, що буде досягнутий значний прогрес у зниженні рівня корупції", - припустили у розвідці.

Росія йде на дно

У щорічному Індексі сприйняття корупції від Transparency International Росія встановила черговий антирекорд, побивши свій негативний показник.

У списку зі 180 країн Росія посідає 141 місце.

Як зазначено у доповіді, відкат від демократії та послаблення судової системи зводять нанівець боротьбу з корупцією, оскільки поліція, прокуратура та суди не в змозі притягнути винних до відповідальності.