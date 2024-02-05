Розвідка Британії розповіла, де РФ візьме гроші на фінансування війни

На тлі зменшення доходів російська влада буде змушена шукати додаткові джерела доходу бюджету через величезні військові витрати.

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Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році.

Уряд РФ очікує збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як прогнозується, збільшаться майже на 25%.

Як зауважують у розвідці Британії, уряду РФ доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити податки та внутрішній борг для фінансування запланованих витрат.

"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання", - наголошують у розвідці.

Там додають, що Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту росіян, але він все частіше використовується для фінансування війни в Україну, тому він вже зменшився на 10% у 2023 році.

Третина всіх витрат бюджету РФ піде на війну

Війна, розв’язана країною-агресором РФ, негативно впливає на російську економіку. Рубль знецінюється, а інфляція прискорюється. Оскільки РФ нарощує витрати на оборону, ризик перегріву російської економіки залишається досить високим.

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.

На оборону витратять 10,775 трлн рублів (120 млрд доларів). Це на 70% більше, ніж у 2023, і втричі вище за показники довоєнного 2021 року.

Частка військових видатків у бюджеті 2024 року досягне 29,5%. У 2023 році це було 19%, а в 2022 - 17%.

Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить «під ніж» витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.