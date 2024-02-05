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Розвідка Британії розповіла, де РФ візьме гроші на фінансування війни
На тлі зменшення доходів російська влада буде змушена шукати додаткові джерела доходу бюджету через величезні військові витрати.
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
Зазначається, що російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році.
Уряд РФ очікує збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як прогнозується, збільшаться майже на 25%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Як зауважують у розвідці Британії, уряду РФ доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити податки та внутрішній борг для фінансування запланованих витрат.
"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання", - наголошують у розвідці.
Там додають, що Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту росіян, але він все частіше використовується для фінансування війни в Україну, тому він вже зменшився на 10% у 2023 році.
Третина всіх витрат бюджету РФ піде на війну
Війна, розв’язана країною-агресором РФ, негативно впливає на російську економіку. Рубль знецінюється, а інфляція прискорюється. Оскільки РФ нарощує витрати на оборону, ризик перегріву російської економіки залишається досить високим.
Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.
На оборону витратять 10,775 трлн рублів (120 млрд доларів). Це на 70% більше, ніж у 2023, і втричі вище за показники довоєнного 2021 року.
Частка військових видатків у бюджеті 2024 року досягне 29,5%. У 2023 році це було 19%, а в 2022 - 17%.
Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.
При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.
Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.
Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить «під ніж» витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.