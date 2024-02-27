РФ веде переговори з Китаєм щодо отримання кредитів у юанях

Міністерство фінансів Росії обговорювало зі своїми китайськими колегами можливість отримання кредитів у юанях, але остаточне рішення наразі ще не ухвалено.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов у коментаряхросійським ЗМІ, пише Reuters

"Переговори з китайськими партнерами ведуться вже давно. Поки що рішення немає", - сказав Силуанов.

Він додав, що "цю тему обговорювали наприкінці минулого року на міжвідомчому діалозі".

За словами Силуанова, Москва готова почати тестування розрахунків у цифрових валютах з Китаєм або країнами Євразійського економічного союзу та просуватиме цю ідею у своїх партнерів.

Він повторив позицію Росії, що будь-які дії з російськими активами за кордоном отримають симетричну відповідь у Москві.

Як нагадує видання, Європейський Союз і Велика сімка (G7) заморозили близько 300 мільярдів євро (323 мільярди доларів) активів російського центрального банку після вторгнення Москви в Україну в 2022 році. ЄС і G7 обговорюють, чи можна і як ці кошти використовувати для відновлення України.

"Ми виконуємо рішення західних країн: ми заморозили не менше ніж вони", - підкреслив Силуанов.

Російський міністр фінансів наголосив, що російський бюджет "під контролем", а доходи цього року трохи перевищать очікувані. Натомість, за його словами, витрати були повільнішими, ніж минулого року, завдяки суворішому контролю за авансовими платежами та обґрунтуванню витрат.

Третина всіх витрат бюджету РФ піде на війну

Зауважимо, на тлі зменшення доходів російська влада буде змушена шукати додаткові джерела наповнення бюджету через величезні військові витрати.

Війна, розв’язана країною-агресором РФ, негативно впливає на російську економіку. Рубль знецінюється, а інфляція прискорюється. Оскільки РФ нарощує витрати на оборону, ризик перегріву російської економіки залишається досить високим.

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії. Витрати на армію та ВПК складуть вперше з радянських часів третину всіх витрат країни.

На оборону витратять 10,775 трлн рублів (120 млрд доларів). Це на 70% більше, ніж у 2023, і втричі вище за показники довоєнного 2021 року.

Частка військових видатків у бюджеті 2024 року досягне 29,5%. У 2023 році це було 19%, а в 2022 - 17%.

Крім того, 3,338 трлн рублів Росія витратить за статтею «національна безпека» (бюджет МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП). Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

При цьому РФ урізає витрати на підтримку національної економіки та малого бізнесу, фінансування освіти та медицини буде заморожено.

Але на рекордному рівні залишиться фінансування державної пропаганди – 121,3 млрд рублів.

Щоб звести кінці з кінцями, уряд пустить «під ніж» витрати на підтримку національної економіки: вони зменшаться з 4,125 до 3,889 трлн рублів.

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