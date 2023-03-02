"Сегодня, видимо, в Киеве не посещает отделение столько людей, сколько в освобожденном Херсоне", - председатель правления Sense Bank Алла Комиссаренко

Прошло почти три месяца с того момента, как Альфа-Банк как бренд перестал существовать в Украине. Вместо этого появился Sense Bank. И не удивительно, что украинцы о новом названии либо не слышали, либо не ассоциируют его с ранее известным им банком. Для финучреждения это было непростое, но безальтернативное, и даже принципиальное решение, ведь с началом широкомасштабной войны банк хотел избавиться от любой ассоциации с банком, работающим в россии. При этом банк пережил все сложности, с которыми банковская система столкнулась в течение года войны. Рост проблемной кредитной задолженности, вынужденное повышение требований к клиентам, информационные атаки и разговоры о национализации – далеко не все вызовы, которые принял Sense Bank. Об этом и многом другом мы говорили в интервью с председателем правления Sense Bank Аллой Комиссаренко.

- Как Sense Bank встретил начало полномасштабного вторжения рф и пережил ли он кризис во всей банковской системе как-то по-особому, поскольку финучреждения столкнулись с теми же проблемами?

- В начале войны вся банковская система в Украине претерпела сверхмощный удар, но нам, как и многим другим учреждениям, помог опыт "ководного" периода. Поэтому уже с началом полномасштабного вторжения наш банк во многом стоял на рельсах удаленной работы, что помогло нам сразу сплотиться перед новыми вызовами. Мы не просто устояли, мы еще и помогали выстоять и стране, и военным. И это вопреки тем информационным атакам, которые мы пережили в феврале-марте прошлого года и с которыми постоянно сталкиваемся.

К сожалению, наш портфель не остался таким, каким был до 24 февраля. Отток денежных средств и клиентов стали очень характерной чертой для всей банковской системы, но в нашем случае ситуация еще усугублялась из-за ассоциаций с россией. Хотя они, по-моему, были несправедливыми. О том, что мы не имеем никакого отношения к Альфа-банку в России и не подпадаем под какие-либо международные санкции говорили и Министерство иностранных дел Великобритании, и Министерство финансов США.

Возможно, кто-то надеялся, что это будет непоправимым ударом для банка, однако, мы выстояли. У банка нет никаких проблем с ликвидностью, мы выдерживаем все нормативы НБУ. Среди них – и нормативы адекватности капитала, хотя мы и сформировали 100% необходимых резервов по кредитам и физическим, и юридическим лицам. Именно из-за кризисного формирования резервов мы имеем убыток около 7 млрд грн , но и этот необходимый шаг попытались использовать таким образом, чтобы показать проблемность банка. Важно понимать, что даже при таких результатах мы выдерживаем норматив адекватности капитала.

Наш операционный финансовый результат за прошлый год оказался на 2% меньше, чем в 2021 году. Это при том, что 2021 год для Sense Bank (тогда еще для Альфа-банка – ред.) был прорывным, ведь мы заработали наибольшую прибыль.

Что касается поведения клиентов, то если раньше любая новая волна информационной атаки провоцировала отток, то у наших клиентов выработался к ним определенный иммунитет. Они понимают, что это только шум, который не имеет отношения к реальным делам в Банке. Понимают, что с нами удобно и что мы выполняем все свои обязательства. Они понимают политику НБУ и Верховной Рады. И что бы там ни происходило в информационном пространстве, каких-то панических настроений и резких движений со стороны клиентов мы, к счастью, не фиксируем.

- О каких именно атаках идет речь? Как это повлияло на деятельность банка?

- Это были заказные материалы, целые волны. Кто их заказчик мне очень тяжело сказать. Наверное, есть те, кто прямо заинтересован в этом, называя себя патриотами. Впрочем, я не считаю, что это проявления патриотизма, который, к тому же, подрывает финансовую стабильность. Люди, пренебрегая любыми принципами, особенно если они имеют отношение к финансовой системе, позволяют себе заказные статьи. Если бы средства вместо заказных материалов направляли на ВСУ, то эффекта было бы больше.

Эти люди прекрасно понимали, что такие публикации могут посеять панику среди клиентов банка. Также понимали, что финансовая система это единственное звено и раскачка ситуации вокруг системно-важного банка, конечно, затронет других. Это и есть тот информационный шум, который, к сожалению, влиял на наших клиентов. Они сразу начинали задавать массу вопросов о том, что будет с банком, ликвидируют ли нас, что в этом случае будет с их вкладами.

И основной задачей таких атак, как я уже говорила, было спровоцировать отток клиентов. Наша же задача – держаться и делать свое дело. Продолжать работать на финансовом фронте и поддерживать наших защитников, которые на реальном фронте защищают нашу независимость.

- 1 декабря Альфа-банк сменил название на Sense Bank. Какие основные задачи ставились перед ребрендингом? Достигнуты ли поставленные цели?

- Решение отказаться от бренда, который ассоциируется с агрессором, работающими в России и Белоруссии банками, мы приняли сразу в первые же дни полномасштабного вторжения. Это была главная цель. Отказаться от использования этого бренда.

Мы – украинский банк, независимое юридическое лицо. Банк, все время помогавший и помогающий Украине приближать победу. Нас ничто не объединяло с российскими и белорусскими банками кроме бренда. На подготовку и имплементацию этого решения мы израсходовали все время до 1 декабря. Активно ребрендинг проходил в течение трех месяцев.

Это была очень основательная и глубокая работа по изменению миллионов разных форм, любых упоминаний в электронных ресурсах, бумажных документах и т.п. Это очень большой объем работы. Мы уже даже готовы написать хрестоматию по ребредингу финучреждения в столь короткое время. И я считаю, что этот ребрединг мы прошли успешно – все поставленные цели достигнуты.

Мы действительно потеряли на том, что бренд Sense Bank мало кому известен, а Альфа-банк знали все. Мы над этим вопросом работаем. И еще важно понимать, что новое название не появилось просто так. Это название нашего мобильного банка Sense SuperApp , который мы развивали два года до начала войны и уже успел собрать мировые награды и зарекомендовать себя как инновационную диджитальную платформу.

- Вы и дальше планируете делать акцент именно на своей цифровой составляющей и развивать Sense SuperApp ?

- Да, Sense SuperApp ядро нашей диджитальной платформы. За год войны мобильный банк обновлялся 26 раз. Команда сфокусировалась на разработке тех сервисов, которые нужны украинцам здесь и сейчас, и важно иметь к ним доступ с любой точки земного шара. В первые дни войны мы интегрировали возможность донатить на ВСУ, на гуманитарную помощь разным фондам. Первые из всех банков предоставили возможность инвестировать в победу путем покупки военных облигаций.

Именно благодаря Sense SuperApp мы смогли дистанционно обслуживать всех клиентов и предоставить им новые сервисы. И даже предложили некоторые продукты, которых не было до войны. Например, почти более 80% наших клиентов обслуживаются как раз через Sense SuperApp, потому что там есть возможность и открыть карту, и реструктурировать кредит. Они могут получать в приложении выписки, справки и многое другое. Сделали также дистанционное изменение финансового номера, видео идентификацию (этот процесс начали еще до войны). Но мы и дальше планируем развиваться. Поэтому, по сути, речь идет о философии бизнеса.

- Что касается продуктов, что было наиболее актуально в прошлом году?

- Мы входим в тройку банков по кредитному портфелю физлиц . Конечно, мы столкнулись с невозможностью клиентов платить по долгам. Многие уехали за границу, потеряли работу, доход. Первое, что мы сделали – это дали несколько вариантов работы с кредитами.

Сначала это были кредитные каникулы, затем несколько волн реструктуризации. Наша цель – найти решение для каждого клиента, позволяющее не попасть в категорию проблемных заемщиков. Это как раз и является одним из наших самых больших продуктов.

Кроме того, есть еще валютно-депозитный продукт. Я имею в виду решение Нацбанка разрешить покупку валюты в банках при ее размещении на депозите. Мы отозвались одними из первых, введя у себя такой продукт. Кстати, он очень популярен среди клиентов, поэтому мы наблюдаем рост именно срочных депозитных остатков по физическим лицам. Динамика действительно очень неплохая. С начала внедрения услуги клиенты купили более 110 млн долл. для последующего размещения на депозите.

- Вы несколько раз заметили, что инвестировали в победу Украины. Что имеете в виду?

- С первых дней войны нужно было помогать и мобилизованным работникам, и тем коллегам, кто шел добровольцем или занимался волонтерской работой. Кроме организации процесса донатов, много поступало запросов в адресную помощь военным. Поддерживаем очень много воинских частей. Буквально на уровне, когда нам звонит по телефону командир и говорит, что надо. Поэтому, чтобы все это систематизировать, мы создали рабочую группу, которая весь год концентрировала свою работу на помощи военным. Это был главный приоритет для нас. За прошлый год банк своими силами покупал оружие, помогал с транспортировкой тяжелой техники, каски, бронежилеты, кровати, матрасы, беспилотники, средства ночного видения. В общей сложности мы потратили на это более 137 млн грн.

За этот год мы выстроили такой процесс, где банк и каждый член команды работает как единое целое в помощь нашим военным, на общую победу. У нас уже каждый второй сотрудник волонтер. К годовщине мы выпустили краткий отчет, что и как мы делали, но самое главное в этом отчете это люди и их истории. По инициативе наших сотрудников создано волонтерское движение "Оранжевые худые" . Это наш чат поддержки, который пережил осаду Чернигова и под обстрелами помогал людям, а затем основали в Трускавце хаб помощи Украины и превратились в полноценный благотворительный фонд.

Многие наши сотрудники сегодня находятся в рядах ВСУ, и им сохранена зарплата. Однако некоторых наших коллег на этой войне мы, к сожалению, уже потеряли. В этом году мы продолжаем инвестировать в победу.

Чем быстрее ВСУ будет освобождать территории, тем быстрее мы будем туда возвращаться. Мы были одни из первых, кто вернулся в Чернигов, Херсон, Бучу. Сегодня у нас, наверное, в Киеве не сидит столько людей в отделениях, сколько в уволенном Херсоне.

- Планируете ли увеличение ставок по кредитам и депозитам как для физлиц, так и для компаний? Как банк за последний год изменил свои подходы к процессу кредитования? Кстати, как стремительно растет объем неработающих кредитов в банке?

- Мы одни из первых предложили рыночные процентные ставки и по кредитам, и по депозитам. Правда, по кредитам даже меньше, потому что мы очень аккуратно относились и относимся к кредитному портфелю и возможности клиентов платить проценты и гасить основной долг. Но мы не могли не отреагировать на повышение учетной ставки НБУ до 25%.

Что касается депозитов, то я считаю, что у нас достаточно неплохие процентные ставки по срочным депозитам. Они у нас средние по рынку. Среди частных банков даже немного выше. А это важно, потому что сегодня все банки практически в равных условиях, им гарантируется 100% возврат вкладов, поэтому они прежде всего учитывают ставки. И депозитный портфель у нас в целом тоже ощутимо растет.

Что касается кредитного портфеля бизнеса, то у нас, конечно, изменился подход к оценке клиентов. Сейчас мы гораздо больше внимания уделяем клиентам с точки зрения их оборотного капитала и основной деятельности. Кроме того, безусловно имеет большое значение территория ведения ими бизнеса – где территориально расположены производственные, торговые, промышленные площади.

Мы условно разделили территории, на которых работаем, на разноцветные зоны. Зеленая – та, где мы можем кредитовать спокойно. А красная – где риски очень высоки. На таких территориях мы поддерживаем клиентов, но кредитов не выдаем.

- Поддерживаете? Что подразумевается?

- В "красных" зонах мы пытаемся идти навстречу, где-то идем на реструктуризацию кредитов, где-то даем отсрочку оплаты. В других случаях не повышаем процентную ставку.

Я уже проводила где-то аналогию, что происходившие ранее кризисы (2004, 2008, 2013 годов), наоборот, повышали платежную дисциплину заемщиков. Если кризис 2008 года являлся поводом не платить долги, то сейчас клиенты каким-либо образом ищут возможности рассчитаться с банком, чтобы сохранить хорошую кредитную историю и репутацию.

К примеру, по клиентам-юрлицам более 80% процентных платежей уплачивается. По физлицам ситуация несколько хуже, но в течение двух последних месяцев мы видим сокращение объема проблемных кредитов. Тренд уже наметился. И все наши программы по реструктуризации оказали очень неплохой эффект. Но в общем, конечно, объем "проблемки" вырос. К началу войны он составлял до 9% , а сейчас – около 30% . Прежде всего, через физлиц.

- Во властных кругах часто говорили и продолжают говорить о национализации Sense Bank. Нормативных оснований для этого нет. Но все-таки что произойдет в этом плане сейчас? На какой стадии решения вопроса?

- Об идее национализации мы вообще узнали из печати и комментариев народных депутатов. Если вопрос комментирует НБУ, то он лаконично высказывается: есть закон, где четко прописаны основания для национализации – потеря ликвидности. К счастью, у нас этого не происходит. Интересно ли НБУ и Фонду гарантирования эта национализация? Не уверена.

По меньшей мере, им тогда необходимо следовать букве закона и не брать на плечи дотируемого из международных институтов бюджета еще и дополнительное бремя. Тем более, сейчас Нацбанк разрешил банкам кое в чем нарушать нормативы, если эти нарушения вызваны войной. Это относится и к нормативу адекватности капитала.

Если банк теряет ликвидность и не может выполнять обязательства перед клиентами, это безусловное основание для национализации, но не ликвидации банка. Но это касается только частных системно важных банков, к которым мы относимся. И мы не подпадаем под эти критерии. Это один аспект, продиктованный законом. Впрочем, есть еще и второй, с которым мы ничего не можем поделать – к сожалению, конечными бенефициарами банка являются Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Их всех отстранили от управления банком, передав их акции под управление доверенного лица – Симеона Дянкова – бывшего министра финансов Болгарии. Есть Симеон Дянков, есть наблюдательный совет, есть правление. То есть все здесь россиян нет. Но наличие этих бенефициаров и есть повод для разговоров о национализации. От этого никуда не денешься. Может ли это являться основанием для национализации? Да. Но это будет скорее политическое решение, а не экономическое.

- Как на балансе Sense Bank сказалось решение НБУ о повышении нормативов резервирования? Побудило ли это банк сокращать объем депозитных сертификатов для выполнения новых норм регулятора? Наращивает ли Sense Bank свой портфель ОВГЗ?

- Да конечно. Мы уже вернули депозитных сертификатов на около 5 млрд грн. И есть в планах купить ОВГЗ более чем на 3 млрд грн. При этом гособлигаций на 2,7 млрд. грн. мы уже купили. Это те ОВГЗ, которые будут учитываться при расчете обязательного резерва (бенчмарк-ОВГЗ – ред.). Конечно, после решения НБУ будет немного труднее, если уменьшится свободная ликвидность. Большая часть уйдет на формирование обязательных резервов, но это не критично.

- Какие планы банка по развитию бизнеса на 2023 год? Что планируете менять в работе, стратегии? Какие цели ставите по показателям. К примеру, по портфелю кредитов бизнесу, населению, портфелю депозитов?

- Прежде всего, мы планируем остаться универсальным банком. То есть, заниматься тремя бизнесами: корпоративными клиентами, малым и средним бизнесом и розничным рынком. При этом, конечно, приоритет мы отдаем именно развивающимся розничному бизнесу и ФЛП. Кроме того, у нас достаточно большой портфель по кредитам юрлиц. Мы на этом рынке были достаточно активны и поддерживали аграриев, переработчиков и торговые сети. На них приходится самая большая участь портфеля. Приблизительно такую структуру кредитования мы и планируем сохранять. Работать с трейдерами и производителями в первую очередь. Но, конечно, с учетом географии этого бизнеса. Чем быстрее ВСУ будет освобождать территории, тем быстрее мы туда придем со своими предложениями и будем отстраивать страну. И наши ближайшие планы – помогать ВСУ приближать победу, быть с Украиной, помогать ей восстановиться и отстроиться.